Главный тренер «Зенита» налегке прогулялся по льду Невы

Итальянцы продолжают придумывать себе невероятные приключения в России.
Сегодня главный тренер «Зенита» прогулялся по льду Невы. Петербург встретил весну сильными морозами. Но несмотря на холода, в момент променада сеньор Манчини был довольно легко одет: бутсы, шорты и расстегнутый пуховик.
Вероятно, своим примером наставник сине-бело-голубых показал пример болельщикам. В официальном Twitter петербургского клуба сообщается, что видео посвящено тем, кто из-за холодов не собирается идти на матч «Зенит» — «Амкар». Игра пройдет завтра, 3 марта, на «Стадионе Санкт-Петербург».
Вероятно, своим примером наставник сине-бело-голубых показал пример болельщикам. В официальном Twitter петербургского клуба сообщается, что видео посвящено тем, кто из-за холодов не собирается идти на матч «Зенит» — «Амкар». Игра пройдет завтра, 3 марта, на «Стадионе Санкт-Петербург».
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