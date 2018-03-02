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    Главный тренер «Зенита» налегке прогулялся по льду Невы. Нева, Санкт-Петербург, ФК Зенит, тренеры, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлавный тренер «Зенита» налегке прогулялся по льду Невы

    Главный тренер «Зенита» налегке прогулялся по льду Невы

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    • Фото: @zenit_spb / twitter.com
    Главный тренер «Зенита» налегке прогулялся по льду Невы

    Главный тренер «Зенита» налегке прогулялся по льду Невы

    Главный тренер «Зенита» налегке прогулялся по льду Невы
    • Фото: @zenit_spb / twitter.com

      • Итальянцы продолжают придумывать себе невероятные приключения в России.

      Сегодня главный тренер «Зенита» прогулялся по льду Невы. Петербург встретил весну сильными морозами. Но несмотря на холода, в момент променада сеньор Манчини был довольно легко одет: бутсы, шорты и расстегнутый пуховик.

      Вероятно, своим примером наставник сине-бело-голубых показал пример болельщикам. В официальном Twitter петербургского клуба сообщается, что видео посвящено тем, кто из-за холодов не собирается идти на матч «Зенит» — «Амкар». Игра пройдет завтра, 3 марта, на «Стадионе Санкт-Петербург».

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