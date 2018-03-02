Взрыв и стрельба: появилось видео с места теракта в столице Буркина-Фасо

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Буркина-Фасо Уагадугу подверглась нападению со стороны террористов. Взрыв прогремел возле штаба военного командования Буркина-Фасо и французского культурного центра, расположенных в центре города.
В настоящее время в центре города слышны звуки перестрелки, зона окружена армией и полицией. СМИ со ссылкой на советника премьер-министра сообщили о ликвидации четырех напавших. Полиция призвала людей избегать место ЧП.
Почетный консул РФ в Буркина-Фасо Анна Рачина сообщила, что российские граждане не пострадали в результате этой серии нападений.
Анна Рачина: «Пока все нормально. Когда начались атаки, я обзвонила россиян, все они, по последней информации, живы и здоровы, сидят в безопасных местах».
Рачина также уточнила, что утром в Уагадугу произошло несколько атак, сообщает РИА Новости.
Почетный консул РФ в Буркина-Фасо Анна Рачина сообщила, что российские граждане не пострадали в результате этой серии нападений.
Анна Рачина: «Пока все нормально. Когда начались атаки, я обзвонила россиян, все они, по последней информации, живы и здоровы, сидят в безопасных местах».
Рачина также уточнила, что утром в Уагадугу произошло несколько атак, сообщает РИА Новости.
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