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    Взрыв и стрельба: появилось видео с места теракта в столице Буркина-Фасо. Африка, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВзрыв и стрельба: появилось видео с места теракта в столице Буркина-Фасо

    Взрыв и стрельба: появилось видео с места теракта в столице Буркина-Фасо

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    • Фото: @RMidnimo / twitter.com
    Взрыв и стрельба: появилось видео с места теракта в столице <nobr>Буркина-Фасо</nobr>

    Взрыв и стрельба: появилось видео с места теракта в столице Буркина-Фасо

    Взрыв и стрельба: появилось видео с места теракта в столице <nobr>Буркина-Фасо</nobr>
    • Фото: @RMidnimo / twitter.com

      • Столица Буркина-Фасо Уагадугу подверглась нападению со стороны террористов. Взрыв прогремел возле штаба военного командования Буркина-Фасо и французского культурного центра, расположенных в центре города.

      В настоящее время в центре города слышны звуки перестрелки, зона окружена армией и полицией. СМИ со ссылкой на советника премьер-министра сообщили о ликвидации четырех напавших. Полиция призвала людей избегать место ЧП.

      Почетный консул РФ в Буркина-Фасо Анна Рачина сообщила, что российские граждане не пострадали в результате этой серии нападений.

      Анна Рачина: «Пока все нормально. Когда начались атаки, я обзвонила россиян, все они, по последней информации, живы и здоровы, сидят в безопасных местах».

      Рачина также уточнила, что утром в Уагадугу произошло несколько атак, сообщает РИА Новости.

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