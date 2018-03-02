В Европе начали внимательно следить за поставками газа из-за кризиса на Украине

Еврокомиссия внимательно следит за поставками газа в ЕС через территорию Украины
из-за возникшего газового кризиса. Об этом сообщила представитель пресс-службы ЕК Анна-Каиса Итконен.
Пока поставки газа в Европу, по словам Итконен, «нормальны и стабильны». Однако в ЕК очень «внимательно следят за ситуацией», передает РИА Новости.
По словам Итконен, Киев накануне предупредил Еврокомиссию о возможных непредвиденных ситуациях в газотранспортной системе Украины. Кроме этого, украинская сторона попросила активизировать консультации по возможности возобновления трехсторонних переговоров по газу с Россией.
Ранее сообщалось, что после отказа в поставах российского газа Украине на территории этой страны были введены временные ограничения потребления голубого топлива. В частности, тепловые электростанции Незалежной переходят на использование мазута, детским садам, школам и вузам рекомендовано прекратить занятия до 6 марта. Потребление газа в своем доме пообещал снизить президент страны Пётр Порошенко.
Накануне «Газпром» вернул Украине предоплату за мартовские поставки. В российской компании объяснили этот шаг тем, что с украинским «Нафтогазом» не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту.
По словам Итконен, Киев накануне предупредил Еврокомиссию о возможных непредвиденных ситуациях в газотранспортной системе Украины. Кроме этого, украинская сторона попросила активизировать консультации по возможности возобновления трехсторонних переговоров по газу с Россией.
Ранее сообщалось, что после отказа в поставах российского газа Украине на территории этой страны были введены временные ограничения потребления голубого топлива. В частности, тепловые электростанции Незалежной переходят на использование мазута, детским садам, школам и вузам рекомендовано прекратить занятия до 6 марта. Потребление газа в своем доме пообещал снизить президент страны Пётр Порошенко.
Накануне «Газпром» вернул Украине предоплату за мартовские поставки. В российской компании объяснили этот шаг тем, что с украинским «Нафтогазом» не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту.
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