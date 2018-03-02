Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  

    В Европе начали внимательно следить за поставками газа из-за кризиса на Украине

    1 комментарий

    В Европе начали внимательно следить за поставками газа из-за кризиса на Украине

    В Европе начали внимательно следить за поставками газа <nobr>из-за</nobr> кризиса на Украине

    Еврокомиссия внимательно следит за поставками газа в ЕС через территорию Украины из-за возникшего газового кризиса. Об этом сообщила представитель пресс-службы ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Пока поставки газа в Европу, по словам Итконен, «нормальны и стабильны». Однако в ЕК очень «внимательно следят за ситуацией», передает РИА Новости.

    По словам Итконен, Киев накануне предупредил Еврокомиссию о возможных непредвиденных ситуациях в газотранспортной системе Украины. Кроме этого, украинская сторона попросила активизировать консультации по возможности возобновления трехсторонних переговоров по газу с Россией.

    Ранее сообщалось, что после отказа в поставах российского газа Украине на территории этой страны были введены временные ограничения потребления голубого топлива. В частности, тепловые электростанции Незалежной переходят на использование мазута, детским садам, школам и вузам рекомендовано прекратить занятия до 6 марта. Потребление газа в своем доме пообещал снизить президент страны Пётр Порошенко.

    Накануне «Газпром» вернул Украине предоплату за мартовские поставки. В российской компании объяснили этот шаг тем, что с украинским «Нафтогазом» не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru