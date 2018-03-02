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    Грузовик завалил камнями легковушку на трассе «Скандинавия»

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    • Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com
    Грузовик завалил камнями легковушку на трассе «Скандинавия»

    Грузовик завалил камнями легковушку на трассе «Скандинавия»

    Грузовик завалил камнями легковушку на трассе «Скандинавия»
  • Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / vk.com

    • На 52-м километре трассы в Ленобласти произошло страшное ДТП.

    Как передают очевидцы в соцсетях, около 12:30 грузовик Scania не справился с управлением и перевернулся. При этом на соседний Citroen обрушился камнепад. Самосвал перевозил большие валуны.

    В результате легковушка оказалась сильно помята. В иномарке находились женщина и ребенок. Двухлетний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.

    Обстоятельства ДТП сейчас выясняет ГИБДД. По предварительным данным, водитель грузовика превысил скорость и не справился с управлением на скользкой дороге.

    Грузовик завалил камнями легковушку на трассе «Скандинавия». ДТП, Ленинградская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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