Захарова пригрозила Госдепу ответом на игнорирование российских журналистов

Официальный представитель МИД России обрушилась с критикой на Госдепартамент США за отказ общаться с российскими журналистами.
Мария Захарова резко высказалась о поведении представителя Госдепа США Хезер Науэрт, которая обвинила российских журналистов, присутствовавших на брифинге в Белом доме, в работе на правительство и отказалась отвечать на их вопросы. Официальный представитель МИД РФ пригрозила принять ответные меры, если подобный инцидент повторится.
Мария Захарова: «Если Госдепартамент еще раз посмеет назвать наших журналистов, которые присутствуют на брифинге, „журналистами из России“ и на этом основании перестать с ними общаться, мы реализуем то, что обещали. Мы сделаем специальные места для так называемых журналистов из США. Это поведение недопустимо. Если раньше, еще буквально несколько десятилетий назад, в США в один автобус не пускали людей с разным цветом кожи, то это надо изживать в себе, а не возвращаться к порочной практике в начале XXI века, деля журналистов по странам и национальностям».
Примечательно, что американские журналисты, присутствовавшие на брифинге, где обсуждалась тема новейшего российского вооружения, вступились за коллег из России. В результате вспыхнула перепалка.
Мария Захарова: «Если Госдепартамент еще раз посмеет назвать наших журналистов, которые присутствуют на брифинге, „журналистами из России“ и на этом основании перестать с ними общаться, мы реализуем то, что обещали. Мы сделаем специальные места для так называемых журналистов из США. Это поведение недопустимо. Если раньше, еще буквально несколько десятилетий назад, в США в один автобус не пускали людей с разным цветом кожи, то это надо изживать в себе, а не возвращаться к порочной практике в начале XXI века, деля журналистов по странам и национальностям».
Примечательно, что американские журналисты, присутствовавшие на брифинге, где обсуждалась тема новейшего российского вооружения, вступились за коллег из России. В результате вспыхнула перепалка.
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