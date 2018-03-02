Экс-участкового заподозрили в халатности из-за ЧП с отрубленными у женщины руками

Продолжение получила громкая история из Серпухова, где
25-летний мужчина топором отрубил жене кисти рук. Против теперь уже бывшего участкового, который вовремя не отреагировал на жалобу Маргариты Грачёвой, возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
Уже точно известно, что буквально за несколько дней до трагедии женщина обратилась к участковому с заявлением о том, что супруг избивает ее и угрожает расправой. Но полицейский, как выяснили сыщики, даже не опросил его.
Из сообщения СУ СК РФ по Московской области: «Полицейский нарушил конституционное право Маргариты Грачёвой на защиту от преступных посягательств. Это повлияло на формирование у Грачёва чувства безнаказанности и способствовало формированию у него умысла на совершение тяжкого преступления. Что он и сделал 11 декабря, спустя два дня после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела».
Напомним, трагедия произошла в начале декабря прошлого года. На допросе Дмитрий Грачёв рассказал, что якобы приревновал жену, вывез ее в лес, издевался, а потом сам доставил в городскую больницу. Обвинение ему предъявлено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Из сообщения СУ СК РФ по Московской области: «Полицейский нарушил конституционное право Маргариты Грачёвой на защиту от преступных посягательств. Это повлияло на формирование у Грачёва чувства безнаказанности и способствовало формированию у него умысла на совершение тяжкого преступления. Что он и сделал 11 декабря, спустя два дня после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела».
Напомним, трагедия произошла в начале декабря прошлого года. На допросе Дмитрий Грачёв рассказал, что якобы приревновал жену, вывез ее в лес, издевался, а потом сам доставил в городскую больницу. Обвинение ему предъявлено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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