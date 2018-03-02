Известный пауэрлифтер научил стюардесс усмирять авиадебоширов

Руку помощи протянул стюардессам пауэрлифтер Кирилл Сарычев. Мастер спорта международного класса пообещал научить бортпроводниц навыкам самообороны, чтобы в случае необходимости они могли дать отпор авиадебоширам.

За порядком в самолете не следят специально обученные люди. Все — на плечах борпроводников, а довольно часто это хрупкие женщины. Кирилл Сарычев, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, показал бортпроводницам, что делать, когда ситуация на воздушном судне вышла из-под контроля.



Это еще хорошо, признаются стюардессы, что авиадебоширы, как правило, не таких богатырских размеров, как Кирилл Сарычев. Шансов справиться с ним, понятное дело, нет. Пилоту бы пришлось запрашивать экстренную посадку в ближайшем аэропорту.



О том, чтобы у стюардесс под каблуком было не только небо, но и буйные пассажиры, авиакомпании задумались давно. Любителей летать навеселе не останавливают ни штрафы, ни угроза уголовного преследования.



Инесса Сагдаева с детства мечтала о работе в небе. Нештатных ситуаций за пять лет было не так много. Но она хорошо помнит, как ей и напарнице пришлось усмирять нетрезвого туриста, летевшего из Новосибирска.



После мастер-класса именитого спортсмена она, кажется, готова предложить не только рыбу или мясо, но и обезвредить любого, кто начнет неадекватно себя вести.



Снимок с силачом бортпроводницы намерены брать теперь с собой в каждый рейс. Чем не первое предупреждение авиадебоширу?



Подробности — в видеоматериале.