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    Известный пауэрлифтер научил стюардесс усмирять авиадебоширов. авиационные катастрофы и происшествия, самолеты, самооборона. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзвестный пауэрлифтер научил стюардесс усмирять авиадебоширов

    Известный пауэрлифтер научил стюардесс усмирять авиадебоширов

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    Известный пауэрлифтер научил стюардесс усмирять авиадебоширов

    Известный пауэрлифтер научил стюардесс усмирять авиадебоширов

    Известный пауэрлифтер научил стюардесс усмирять авиадебоширов

      Руку помощи протянул стюардессам пауэрлифтер Кирилл Сарычев. Мастер спорта международного класса пообещал научить бортпроводниц навыкам самообороны, чтобы в случае необходимости они могли дать отпор авиадебоширам.

      За порядком в самолете не следят специально обученные люди. Все — на плечах борпроводников, а довольно часто это хрупкие женщины. Кирилл Сарычев, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа, показал бортпроводницам, что делать, когда ситуация на воздушном судне вышла из-под контроля.

      Это еще хорошо, признаются стюардессы, что авиадебоширы, как правило, не таких богатырских размеров, как Кирилл Сарычев. Шансов справиться с ним, понятное дело, нет. Пилоту бы пришлось запрашивать экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

      О том, чтобы у стюардесс под каблуком было не только небо, но и буйные пассажиры, авиакомпании задумались давно. Любителей летать навеселе не останавливают ни штрафы, ни угроза уголовного преследования.

      Инесса Сагдаева с детства мечтала о работе в небе. Нештатных ситуаций за пять лет было не так много. Но она хорошо помнит, как ей и напарнице пришлось усмирять нетрезвого туриста, летевшего из Новосибирска.

      После мастер-класса именитого спортсмена она, кажется, готова предложить не только рыбу или мясо, но и обезвредить любого, кто начнет неадекватно себя вести.

      Снимок с силачом бортпроводницы намерены брать теперь с собой в каждый рейс. Чем не первое предупреждение авиадебоширу?

      Подробности — в видеоматериале.

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