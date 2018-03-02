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    Активисты SERB сорвали памятную табличку Немцова по «заданию» журналиста BBC. BBC, журналистика, общественные движения, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАктивисты SERB сорвали памятную табличку Немцова по «заданию» журналиста BBC

    Активисты SERB сорвали памятную табличку Немцова по «заданию» журналиста BBC

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    Активисты SERB сорвали памятную табличку Немцова по «заданию» журналиста BBC

    Активисты SERB сорвали памятную табличку Немцова по «заданию» журналиста BBC

    Активисты SERB сорвали памятную табличку Немцова по «заданию» журналиста BBC

      Взялся за старое скандально известный журналист BBC Джон Суини. Автор фильма «Трамп — агент Кремля?», который называет фейковым в том числе и американский президент, решил снять очередную сомнительную документальную ленту. Материал этот пока не вышел в свет, однако уже стали известны условия его подготовки.

      Британский журналист Джон Суини — человек редкого свойства. Дважды наступает на одни и те же грабли. Первый раз это случилось со Суини, когда он показал фейковый фильм «Трамп — агент Кремля?» и получил за это огромную порцию критики. Теперь гражданин с Туманного Альбиона готовит новый продукт из дезинформации и выдумок.

      Джон Суини приехал в Россию, чтобы снять очередную документальную ленту о том, как якобы плохо живется российской оппозиции. Нафантазировал себе Суини, надо сказать, чуть ли не блокбастер. Правда, съемки пошли не по сценарию. Хотел нанести визит в нашу страну инкогнито, но не получилось — Суини тут же попался журналистам.

      Не ожидал мистер Суини, что начнут ему задавать неудобные вопросы. Например, зачем вздумалось срывать памятную табличку Немцова в центре Москвы вместе с членами движения SERB? Нет, конечно, лично британец не взбирался по лестнице. Однако именно он подбросил идею активистам.

      Журналист встречался с ними, проводил задушевные беседы. В распоряжении НТВ оказались кадры, на которых запечатлена съемочная группа иностранцев в самом центре столицы, в паре метров от Красной площади. Суини все в той же черной шляпе, оператор и активисты записывают интервью. Именно тогда, рассказывают участники движения SERB, британец и потребовал от них устроить провокацию. Пояснил, что хочет оживить видеоряд своего нового фильма каким-нибудь скандалом или потасовкой.

      Георгий Тарасевич, лидер движения SERB: «Британский журналист нас попросил: а вы можете эту табличку сорвать? Он говорит: сорвите, мы сейчас вас будем снимать крупно, и вот давайте вы покажете ваш патриотизм. Мы говорим: но в этом нет никакого патриотизма. Сорвали вот эту табличку, и мы ее хотели отбросить, а он говорит: не бросайте, подержите».

      Затем на активистов навели камеру и начали задавать провокационные вопросы.

      Подробности — в видеоматериале.

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