Активисты SERB сорвали памятную табличку Немцова по «заданию» журналиста BBC

Взялся за старое скандально известный журналист BBC Джон Суини. Автор фильма «Трамп — агент Кремля?», который называет фейковым в том числе и американский президент, решил снять очередную сомнительную документальную ленту. Материал этот пока не вышел в свет, однако уже стали известны условия его подготовки.
Британский журналист Джон Суини — человек редкого свойства. Дважды наступает на одни и те же грабли. Первый раз это случилось со Суини, когда он показал фейковый фильм «Трамп — агент Кремля?» и получил за это огромную порцию критики. Теперь гражданин с Туманного Альбиона готовит новый продукт из дезинформации и выдумок.
Джон Суини приехал в Россию, чтобы снять очередную документальную ленту о том, как якобы плохо живется российской оппозиции. Нафантазировал себе Суини, надо сказать, чуть ли не блокбастер. Правда, съемки пошли не по сценарию. Хотел нанести визит в нашу страну инкогнито, но не получилось — Суини тут же попался журналистам.
Не ожидал мистер Суини, что начнут ему задавать неудобные вопросы. Например, зачем вздумалось срывать памятную табличку Немцова в центре Москвы вместе с членами движения SERB? Нет, конечно, лично британец не взбирался по лестнице. Однако именно он подбросил идею активистам.
Журналист встречался с ними, проводил задушевные беседы. В распоряжении НТВ оказались кадры, на которых запечатлена съемочная группа иностранцев в самом центре столицы, в паре метров от Красной площади. Суини все в той же черной шляпе, оператор и активисты записывают интервью. Именно тогда, рассказывают участники движения SERB, британец и потребовал от них устроить провокацию. Пояснил, что хочет оживить видеоряд своего нового фильма каким-нибудь скандалом или потасовкой.
Георгий Тарасевич, лидер движения SERB: «Британский журналист нас попросил: а вы можете эту табличку сорвать? Он говорит: сорвите, мы сейчас вас будем снимать крупно, и вот давайте вы покажете ваш патриотизм. Мы говорим: но в этом нет никакого патриотизма. Сорвали вот эту табличку, и мы ее хотели отбросить, а он говорит: не бросайте, подержите».
Затем на активистов навели камеру и начали задавать провокационные вопросы.
Подробности — в видеоматериале.
Джон Суини приехал в Россию, чтобы снять очередную документальную ленту о том, как якобы плохо живется российской оппозиции. Нафантазировал себе Суини, надо сказать, чуть ли не блокбастер. Правда, съемки пошли не по сценарию. Хотел нанести визит в нашу страну инкогнито, но не получилось — Суини тут же попался журналистам.
Не ожидал мистер Суини, что начнут ему задавать неудобные вопросы. Например, зачем вздумалось срывать памятную табличку Немцова в центре Москвы вместе с членами движения SERB? Нет, конечно, лично британец не взбирался по лестнице. Однако именно он подбросил идею активистам.
Журналист встречался с ними, проводил задушевные беседы. В распоряжении НТВ оказались кадры, на которых запечатлена съемочная группа иностранцев в самом центре столицы, в паре метров от Красной площади. Суини все в той же черной шляпе, оператор и активисты записывают интервью. Именно тогда, рассказывают участники движения SERB, британец и потребовал от них устроить провокацию. Пояснил, что хочет оживить видеоряд своего нового фильма каким-нибудь скандалом или потасовкой.
Георгий Тарасевич, лидер движения SERB: «Британский журналист нас попросил: а вы можете эту табличку сорвать? Он говорит: сорвите, мы сейчас вас будем снимать крупно, и вот давайте вы покажете ваш патриотизм. Мы говорим: но в этом нет никакого патриотизма. Сорвали вот эту табличку, и мы ее хотели отбросить, а он говорит: не бросайте, подержите».
Затем на активистов навели камеру и начали задавать провокационные вопросы.
Подробности — в видеоматериале.
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