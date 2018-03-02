Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  
    В США на голову телеведущей в прямом эфире села птица: видео. США, курьезы, птицы, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США на голову телеведущей в прямом эфире села птица: видео

    В США на голову телеведущей в прямом эфире села птица: видео

    комментировать
    • Фото: youtube.com
    В США на голову телеведущей в прямом эфире села птица: видео

    В США на голову телеведущей в прямом эфире села птица: видео

    В США на голову телеведущей в прямом эфире села птица: видео
    • Фото: youtube.com

      • Телеведущая американского канала CBS Нишель Медина попала в курьезную ситуацию во время утреннего выпуска новостей.

      В прямом эфире ведущей CBS Нишель Медине на голову сел алый ибис, о котором планировалось рассказать позже.

      Несмотря на внезапность ситуации, Медина невозмутимо продолжила вести передачу. А ее соведущий Эрик Канерт закрыл голову руками, когда птица попыталась сесть на него.

      Похожий курьез произошел летом прошлого года в прямом эфире канадского телевидения. Журналистка Тара Жан Стивенс столкнулась с неожиданным гостем во время эфира — «гигантской» чайкой. Птица села прямо перед камерой, которая транслировала панораму Ванкувера. Вместо вида города телезрители наблюдали голову и крылья чайки, которая как будто специально позировала, пытаясь вытеснить ведущую из кадра.

      А в конце прошлого года в прямом эфире румынского телевидения ведущая программы о моде Иллинка Виндичи оголилась в прямом эфире. Девушке показалось, что в ее нижнее белье пробрался паук. Ведущая задрала юбку и стала искать нарушителя спокойствия. Правда, некоторые зрители не исключили, что инцидент в эфире оказался постановкой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru