В США на голову телеведущей в прямом эфире села птица: видео

Телеведущая американского канала CBS Нишель Медина попала в курьезную ситуацию во время утреннего выпуска новостей.
В прямом эфире ведущей CBS Нишель Медине на голову сел алый ибис, о котором планировалось рассказать позже.
Несмотря на внезапность ситуации, Медина невозмутимо продолжила вести передачу. А ее соведущий Эрик Канерт закрыл голову руками, когда птица попыталась сесть на него.
Похожий курьез произошел летом прошлого года в прямом эфире канадского телевидения. Журналистка Тара Жан Стивенс столкнулась с неожиданным гостем во время эфира — «гигантской» чайкой. Птица села прямо перед камерой, которая транслировала панораму Ванкувера. Вместо вида города телезрители наблюдали голову и крылья чайки, которая как будто специально позировала, пытаясь вытеснить ведущую из кадра.
А в конце прошлого года в прямом эфире румынского телевидения ведущая программы о моде Иллинка Виндичи оголилась в прямом эфире. Девушке показалось, что в ее нижнее белье пробрался паук. Ведущая задрала юбку и стала искать нарушителя спокойствия. Правда, некоторые зрители не исключили, что инцидент в эфире оказался постановкой.
Несмотря на внезапность ситуации, Медина невозмутимо продолжила вести передачу. А ее соведущий Эрик Канерт закрыл голову руками, когда птица попыталась сесть на него.
Похожий курьез произошел летом прошлого года в прямом эфире канадского телевидения. Журналистка Тара Жан Стивенс столкнулась с неожиданным гостем во время эфира — «гигантской» чайкой. Птица села прямо перед камерой, которая транслировала панораму Ванкувера. Вместо вида города телезрители наблюдали голову и крылья чайки, которая как будто специально позировала, пытаясь вытеснить ведущую из кадра.
А в конце прошлого года в прямом эфире румынского телевидения ведущая программы о моде Иллинка Виндичи оголилась в прямом эфире. Девушке показалось, что в ее нижнее белье пробрался паук. Ведущая задрала юбку и стала искать нарушителя спокойствия. Правда, некоторые зрители не исключили, что инцидент в эфире оказался постановкой.
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