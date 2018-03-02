Угрожавший пистолетом мужчина пытался прорваться к полуголой Бузовой: видео

Во время гастролей в Хабаровском крае к Бузовой пытался прорваться агрессивный мужчина. Он появился на пороге концертного зала в тот момент, когда музыкальная программа была в разгаре. Билет предъявить не смог. Зато заявил охраннику о том, что взял пистолет и откроет огонь, если артистка не выйдет к нему на разговор.Секьюрити скрутили злоумышленника. Уже в полицейском участке выяснилось, что он не был фанатом артистки, наоборот, критично относится к творчеству гламурной дамы и хотел лично сказать ей об этом.Концерт, о котором идет речь, вызвал неоднозначные оценки среди подписчиков Бузовой. Певица вышла на сцену в хоккейной толстовке и темных трусах. В Instagram ведущей фолловеры начали язвить по этому поводу. «Поющие трусы», — написал один из пользователей. И это, пожалуй, один из немногих комментариев без мата.