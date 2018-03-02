Песков прокомментировал видео с российской ракетой «над штатом США»

Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, новое оружие необходимо для обеспечения паритета. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о новых образцах российского вооружения, упомянутых Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию.
Песков отметил, что действия России нельзя считать началом гонки вооружений. Они являются лишь ответом на выход США из Договора по ПРО и развертывание американцами глобальной системы противоракетной обороны, которая в перспективе могла нарушить стратегический ядерный паритет и фактически нейтрализовать стратегические силы РФ.
Стратегический паритет, по словам Пескова, необходим для мира во всем мире и стабильности. Вступать в гонку вооружений Россия не намерена, добавил пресс-секретарь президента.
Дмитрий Песков: «Страна, которая в качестве приоритетной задачи видит технологический прорыв во всех областях, конечно, не может быть страной, которая хоть как-то инициирует гонку вооружений».
По словам Пескова, российские разработчики в любом случае сумеют не допустить нарушения стратегического паритета, даже если американцы продолжат вкладывать деньги налогоплательщиков в развитие системы ПРО.
Также Песков прокомментировал видеоряд, которым сопровождалась речь Путина. Многие пользователи выразили мнение, что возможности одной из ракет демонстрировались над картой американского штата Флорида.
Дмитрий Песков: «Я не вижу оснований для того, чтобы говорить, что там действительно использованы какие-то штаты США. Никаких карт там использовано не было, это абсолютно условные какие-то географические очертания».
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Стратегический паритет, по словам Пескова, необходим для мира во всем мире и стабильности. Вступать в гонку вооружений Россия не намерена, добавил пресс-секретарь президента.
Дмитрий Песков: «Страна, которая в качестве приоритетной задачи видит технологический прорыв во всех областях, конечно, не может быть страной, которая хоть как-то инициирует гонку вооружений».
По словам Пескова, российские разработчики в любом случае сумеют не допустить нарушения стратегического паритета, даже если американцы продолжат вкладывать деньги налогоплательщиков в развитие системы ПРО.
Также Песков прокомментировал видеоряд, которым сопровождалась речь Путина. Многие пользователи выразили мнение, что возможности одной из ракет демонстрировались над картой американского штата Флорида.
Дмитрий Песков: «Я не вижу оснований для того, чтобы говорить, что там действительно использованы какие-то штаты США. Никаких карт там использовано не было, это абсолютно условные какие-то географические очертания».
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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