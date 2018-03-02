Актриса Екатерина Волкова подарила талисман участнице «Ты супер!»

Первый этап отборочных испытаний конкурса «Ты супер!» на НТВ в самом разгаре. Участники шоу делают первые шаги на большой сцене, демонстрируя свой талант членам звездного жюри и миллионам телезрителей. Мечты юных вокалистов продолжают сбываться: так, поддержать
16-летнюю Александру Тарнёнок из эстонского города Кохтла-Ярве пришла ее землячка — актриса Екатерина Волкова.
Саша Тарнёнок — жизнерадостная девушка с сильным характером. Она учится на кондитера, но главные ее увлечения — это вокал и сцена. Саша не раз занимала призовые места на школьных и городских конкурсах, а ее мечта — стать популярной певицей или радиоведущей.
Для первого тура конкурса «Ты супер!» она выбрала песню «Маршрутка» группы IOWA, которую смогла исполнить ярко и зажигательно. Главным сюрпризом для Саши стала встреча с Екатериной Волковой. Актриса сделала Саше символичный подарок — кольцо с украшением в форме крыла, которое станет талисманом юной вокалистки.
Сергей Лазарев, не удержавшись, продемонстрировал свой талисман — татуировки в виде крыльев на руках. Как рассказал артист, они принесли ему удачу на конкурсе «Евровидение-2016», где Сергей стал победителем зрительского голосования.
Екатерина Волкова, актриса: «Саша — молодец! Не стушевалась и выступила хорошо. Могу пожелать только одно: быть раскованной, ни в коем случае не переживать. Хотя не факт, что это получится. Я и сама, выходя на сцену, очень переживаю, ведь это очень ответственно. Желаю, выходя на сцену, наслаждаться и получать удовольствие».
Подробности этой встречи — в субботу, 3 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Для первого тура конкурса «Ты супер!» она выбрала песню «Маршрутка» группы IOWA, которую смогла исполнить ярко и зажигательно. Главным сюрпризом для Саши стала встреча с Екатериной Волковой. Актриса сделала Саше символичный подарок — кольцо с украшением в форме крыла, которое станет талисманом юной вокалистки.
Сергей Лазарев, не удержавшись, продемонстрировал свой талисман — татуировки в виде крыльев на руках. Как рассказал артист, они принесли ему удачу на конкурсе «Евровидение-2016», где Сергей стал победителем зрительского голосования.
Екатерина Волкова, актриса: «Саша — молодец! Не стушевалась и выступила хорошо. Могу пожелать только одно: быть раскованной, ни в коем случае не переживать. Хотя не факт, что это получится. Я и сама, выходя на сцену, очень переживаю, ведь это очень ответственно. Желаю, выходя на сцену, наслаждаться и получать удовольствие».
Подробности этой встречи — в субботу, 3 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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