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    Актриса Екатерина Волкова подарила талисман участнице «Ты супер!»

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    Актриса Екатерина Волкова подарила талисман участнице «Ты супер!»

    Актриса Екатерина Волкова подарила талисман участнице «Ты супер!»

    Актриса Екатерина Волкова подарила талисман участнице «Ты супер!»

    Первый этап отборочных испытаний конкурса «Ты супер!» на НТВ в самом разгаре. Участники шоу делают первые шаги на большой сцене, демонстрируя свой талант членам звездного жюри и миллионам телезрителей. Мечты юных вокалистов продолжают сбываться: так, поддержать 16-летнюю Александру Тарнёнок из эстонского города Кохтла-Ярве пришла ее землячка — актриса Екатерина Волкова.

    Саша Тарнёнок — жизнерадостная девушка с сильным характером. Она учится на кондитера, но главные ее увлечения — это вокал и сцена. Саша не раз занимала призовые места на школьных и городских конкурсах, а ее мечта — стать популярной певицей или радиоведущей.

    Для первого тура конкурса «Ты супер!» она выбрала песню «Маршрутка» группы IOWA, которую смогла исполнить ярко и зажигательно. Главным сюрпризом для Саши стала встреча с Екатериной Волковой. Актриса сделала Саше символичный подарок — кольцо с украшением в форме крыла, которое станет талисманом юной вокалистки.

    Сергей Лазарев, не удержавшись, продемонстрировал свой талисман — татуировки в виде крыльев на руках. Как рассказал артист, они принесли ему удачу на конкурсе «Евровидение-2016», где Сергей стал победителем зрительского голосования.

    Екатерина Волкова, актриса: «Саша — молодец! Не стушевалась и выступила хорошо. Могу пожелать только одно: быть раскованной, ни в коем случае не переживать. Хотя не факт, что это получится. Я и сама, выходя на сцену, очень переживаю, ведь это очень ответственно. Желаю, выходя на сцену, наслаждаться и получать удовольствие».

    Подробности этой встречи — в субботу, 3 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.



    Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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