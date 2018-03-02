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    «Почта России» готовится принимать пошлины за интернет-заказы. Минфин РФ, налоги и пошлины, почта, Почта России, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Почта России» готовится принимать пошлины за интернет-заказы

    «Почта России» готовится принимать пошлины за интернет-заказы

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    «Почта России» готовится принимать пошлины за <nobr>интернет-заказы</nobr>

    «Почта России» готовится принимать пошлины за интернет-заказы

    «Почта России» готовится принимать пошлины за <nobr>интернет-заказы</nobr>

      «Почта России» может начать принимать таможенные сборы за интернет-покупки уже со второй половины года. Такие сроки назвал глава Минфина Антон Силуанов.

      Механизм заработает в отношении посылок, которые превысят порог беспошлинного ввоза. Сейчас россияне без дополнительных сборов могут заказать товаров за границей на 1000 евро в месяц. За все, что сверх того, надо доплатить.

      В этом году порог снизят в два раза — до 500 евро. С 2020 года — до 200 евро.

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