«Почта России» готовится принимать пошлины за интернет-заказы

«Почта России» может начать принимать таможенные сборы за
интернет-покупки уже со второй половины года. Такие сроки назвал глава Минфина Антон Силуанов.
Механизм заработает в отношении посылок, которые превысят порог беспошлинного ввоза. Сейчас россияне без дополнительных сборов могут заказать товаров за границей на 1000 евро в месяц. За все, что сверх того, надо доплатить.
В этом году порог снизят в два раза — до 500 евро. С 2020 года — до 200 евро.
В этом году порог снизят в два раза — до 500 евро. С 2020 года — до 200 евро.
Комментарии