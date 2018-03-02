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    Янукович назвал «продолжением войны» закон о реинтеграции Донбасса. законодательство, Украина, Янукович. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯнукович назвал «продолжением войны» закон о реинтеграции Донбасса

    Янукович назвал «продолжением войны» закон о реинтеграции Донбасса

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    Янукович назвал «продолжением войны» закон о реинтеграции Донбасса

    Янукович назвал «продолжением войны» закон о реинтеграции Донбасса

    Янукович назвал «продолжением войны» закон о реинтеграции Донбасса

      Закон о реинтеграции Донбасса — это закон о продолжении войны. Так новые провокационные шаги Киева прокомментировал сегодня бывший президент Украины Виктор Янукович.

      По словам Януковича, нынешние власти в очередной раз расписалась в полной недоговороспособности и нежелании учитывать мнение жителей Донбасса.

      Виктор Янукович: «Появилась угроза возврата территорий, не контролируемых Киевом, силовым и военным путем, что принесет новые жертвы и проклятия со стороны народа. Это еще раз подчеркивает, что война — суть этой власти, а наступление мира для нее смертельно опасно».

      Главная задача, подчеркнул экс-президент, — это достижение мира на Украине.

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