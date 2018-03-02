Янукович назвал «продолжением войны» закон о реинтеграции Донбасса

Закон о реинтеграции Донбасса — это закон о продолжении войны. Так новые провокационные шаги Киева прокомментировал сегодня бывший президент Украины Виктор Янукович.

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По словам Януковича, нынешние власти в очередной раз расписалась в полной недоговороспособности и нежелании учитывать мнение жителей Донбасса.



Виктор Янукович: «Появилась угроза возврата территорий, не контролируемых Киевом, силовым и военным путем, что принесет новые жертвы и проклятия со стороны народа. Это еще раз подчеркивает, что война — суть этой власти, а наступление мира для нее смертельно опасно».



Главная задача, подчеркнул экс-президент, — это достижение мира на Украине.