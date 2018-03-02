В Нефтеюганске судят няню, которая избивала и швыряла на пол 8-месячного младенца

До суда дошло дело няни, которая издевалась над восьмимесячным мальчиком. Сегодня на первом заседании обсуждали главную улику — запись камеры наблюдения. Судя по кадрам, малыша за то, что он не хотел есть, избили, а потом бросили на пол.

Анастасия Желябина, устроившаяся к супругам Левендеевым няней, должна была следить за восьмимесячным младенцем. Она проработала всего две недели, пока в поле зрения камеры, установленной родителями в одной из комнат, не попало избиение беззащитного малыша. На наличие таких свидетелей женщина явно не рассчитывала. Отец мальчика выложил видео в Сеть, и оно не оставило равнодушными тысячи пользователей соцсетей и следователей.



На кадрах 31-летняя женщина насильно пытается накормить ребенка. Душераздирающие крики только выводят ее из себя. Один за другим летят удары. А затем, схватив мальчика за руку, она и вовсе швыряет его на пол.



Во время очередной попытки «покормить» Анастасия зажала мальчику нос. То, что сын не задохнулся, чудо, считает его мама. Спустя два месяца Елена по-прежнему не может смотреть на эти издевательства. Говорит, что камеру, которая и зафиксировала «воспитание», установила после того, как малыш стал очень капризным. Материнское сердце не ошиблось — скромная женщина с большим опытом сразу после ухода родителей малыша на работу менялась до неузнаваемости.



Елена Левендеева, мать мальчика: «Я от увиденного на работе начала сначала сознание терять, сразу стала маме звонить, орать в трубку. Она рядом живет, через 10 минут была у нас и выгнала ее».



Лариса Мошковская, бабушка мальчика: «Я орала на нее, меня трясло. Она молча оделась и ушла».



Сразу после этого родители ребенка обратились с заявлением в полицию. Там возбудили уголовное дело. Теперь Желябиной грозит до шести лет лишения свободы.