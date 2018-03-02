Кадыров предложил название для новой крылатой ракеты

Новейшую крылатую ракету, о которой рассказал президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию, следует назвать «Пальмирой». Об этом в своем
Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров: «„Чудо“ — один из переводов названия города Пальмира. Победа России в Пальмире стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка — ред.). Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют „Северной Пальмирой“».
По его мнению, название «Пальмира» для ракеты сохранит в себе имена всех тех, кто «самоотверженно сражался со злом». Речь, прежде всего, идет о российских героях, погибших в Сирии. Среди них Рамзан Кадыров упомянул пилота Романа Филипова, лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко и подполковника Олега Пешкова, самолет которого сбили турецкие ВВС.
Президент РФ Владимир Путин во время послания предложил выбрать название для новых видов стратегического оружия России — крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата.
Ряд политиков уже предложили свои варианты. Так, помощник президента Владислав Сурков предложил назвать ракету «Гиви» в честь героя Донбасса. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил назвать образцы в честь русских богатырей — «Муромец» и «Добрыня». А член Совета федерации Валентина Петренко предложила назвать ракету «Трамплином».
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
По его мнению, название «Пальмира» для ракеты сохранит в себе имена всех тех, кто «самоотверженно сражался со злом». Речь, прежде всего, идет о российских героях, погибших в Сирии. Среди них Рамзан Кадыров упомянул пилота Романа Филипова, лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко и подполковника Олега Пешкова, самолет которого сбили турецкие ВВС.
Президент РФ Владимир Путин во время послания предложил выбрать название для новых видов стратегического оружия России — крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата.
Ряд политиков уже предложили свои варианты. Так, помощник президента Владислав Сурков предложил назвать ракету «Гиви» в честь героя Донбасса. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил назвать образцы в честь русских богатырей — «Муромец» и «Добрыня». А член Совета федерации Валентина Петренко предложила назвать ракету «Трамплином».
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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