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    Товарищеская встреча Россия — Турция станет матчем открытия стадиона «Динамо»

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    Товарищеская встреча Россия — Турция станет матчем открытия стадиона «Динамо»

    Товарищеская встреча Россия — Турция станет матчем открытия стадиона «Динамо»

    Сборная России проведет контрольный матч с командой Турции в Москве на стадионе «Динамо».

    Соответствующее решение окончательно было принято по итогам исполкома Российского футбольного союза. По словам члена исполкома РФС Игоря Лебедева, о том, что игра с Турцией станет матчем открытия новой арены, сообщил и. о. президента РФС Александр Алаев.

    Игорь Лебедев: «Алаев объявил, что национальная команда до чемпионата мира проведет товарищеские матчи со сборными Бразилии, Франции, Австрии и Турции. Игра с турками пройдет на стадионе „Динамо“ и станет матчем открытия для новой арены».

    Как сообщалось ранее, в рамках подготовки к ЧМ-2018 сборная России проведет четыре контрольных матча. Товарищеская встреча со сборной Бразилии пройдет 23 марта в «Лужниках», с командой Франции — 27 марта в Санкт-Петербурге.

    В мае российская команда проведет сбор в Австрии, по итогам которого сыграет с австрийцами в Инсбруке 30 мая. После этого сборная вернется в Россию и 5 июня проведет товарищеский матч с командой Турции.

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