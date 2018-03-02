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    Пьяный водитель въехал в крыльцо школы в Оренбурге

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    • Фото: 56.мвд.рф
    Пьяный водитель въехал в крыльцо школы в Оренбурге

    Пьяный водитель въехал в крыльцо школы в Оренбурге

    Пьяный водитель въехал в крыльцо школы в Оренбурге
  • Фото: 56.мвд.рф

    • В Оренбурге нетрезвый мужчина за рулем иномарки врезался в крыльцо лицея на Томилинской улице.

    Возле лицея №6 на Томилинской улице в Оренбурге произошло ДТП. По данным полиции, 26-летний мужчина за рулем Nissan Murano ехал по Самолетной улице, но не справился с управлением и врезался в ворота учебного учреждения, а затем протаранил крыльцо.

    Прибывшие на место правоохранители установили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Он отказался пройти медицинское освидетельствование.

    Информации о пострадавших нет. Полиция проводит проверку.

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