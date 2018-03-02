Пьяный водитель въехал в крыльцо школы в Оренбурге

В Оренбурге нетрезвый мужчина за рулем иномарки врезался в крыльцо лицея на Томилинской улице.
Возле лицея №6 на Томилинской улице в Оренбурге произошло ДТП. По данным полиции, 26-летний мужчина за рулем Nissan Murano ехал по Самолетной улице, но не справился с управлением и врезался в ворота учебного учреждения, а затем протаранил крыльцо.
Прибывшие на место правоохранители установили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Он отказался пройти медицинское освидетельствование.
Информации о пострадавших нет. Полиция проводит проверку.
Прибывшие на место правоохранители установили, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Он отказался пройти медицинское освидетельствование.
Информации о пострадавших нет. Полиция проводит проверку.
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