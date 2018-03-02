Весна отменяется: в выходные в Москву вернутся снегопады

В грядущие выходные синоптики обещают возвращение снегопадов в столицу. В субботу и воскресенье в Москве и области ожидается облачная погода с температурой до минус 18 градусов.
Завтра, 3 марта, будет идти небольшой снег, а в конце недели, 4 марта, придут мощные снегопады. В столице может выпасть от 5 до 12 сантиметров снега. По предварительным данным, это около 40% месячной нормы.
Татьяна Позднякова, главный специалист столичного метеобюро: «Что касается воскресенья, погода будет портиться. К нам приближается южный циклон, с ним ожидаются снегопады, усиление ветра, фон температуры существенно меняться не будет. Мы не исключаем, что за воскресенье в столице может выпасть до 5 до 12 сантиметров снега. У нас будет вполне зимний пейзаж, и температура воздуха тоже будет вполне зимняя».
В Международный женский день в Москве сильных морозов не ожидается, будет идти небольшой снег.
Татьяна Позднякова: «Минимальная температура ночью в пределах минус 10–15 градусов, а дневная — от минус 1 до минус 6 градусов».
По словам синоптиков, весь март в регионе обещает быть холодным, по долгосрочному прогнозу наступление весны и плюсовой температуры придет еще совсем не скоро, сообщает РИА Новости.
Татьяна Позднякова, главный специалист столичного метеобюро: «Что касается воскресенья, погода будет портиться. К нам приближается южный циклон, с ним ожидаются снегопады, усиление ветра, фон температуры существенно меняться не будет. Мы не исключаем, что за воскресенье в столице может выпасть до 5 до 12 сантиметров снега. У нас будет вполне зимний пейзаж, и температура воздуха тоже будет вполне зимняя».
В Международный женский день в Москве сильных морозов не ожидается, будет идти небольшой снег.
Татьяна Позднякова: «Минимальная температура ночью в пределах минус 10–15 градусов, а дневная — от минус 1 до минус 6 градусов».
По словам синоптиков, весь март в регионе обещает быть холодным, по долгосрочному прогнозу наступление весны и плюсовой температуры придет еще совсем не скоро, сообщает РИА Новости.
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