В Петербурге схватили педофила, изнасиловавшего школьницу в подъезде

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Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух школьниц в подъезде, одна из девочек была изнасилована и ограблена.
Как сообщает СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, накануне днем в лифте одного из домов на Ленинском проспекте на 11-летнюю ученицу пятого класса напал мужчина, пытаясь изнасиловать, однако школьница смогла вырваться и убежать.
После этого злоумышленник в том же подъезде напал на 10-летнюю ученицу третьего класса и изнасиловал ее, а затем похитил мобильный телефон девочки.
Вскоре правоохранители задержали 30-летнего подозреваемого, который ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование», «Изнасилование», «Грабеж». Решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения.
После этого злоумышленник в том же подъезде напал на 10-летнюю ученицу третьего класса и изнасиловал ее, а затем похитил мобильный телефон девочки.
Вскоре правоохранители задержали 30-летнего подозреваемого, который ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование», «Изнасилование», «Грабеж». Решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения.
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