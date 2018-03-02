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    В Петербурге схватили педофила, изнасиловавшего школьницу в подъезде

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    В Петербурге схватили педофила, изнасиловавшего школьницу в подъезде

    В Петербурге схватили педофила, изнасиловавшего школьницу в подъезде

    В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух школьниц в подъезде, одна из девочек была изнасилована и ограблена.

    Как сообщает СУ СК РФ по Санкт-Петербургу, накануне днем в лифте одного из домов на Ленинском проспекте на 11-летнюю ученицу пятого класса напал мужчина, пытаясь изнасиловать, однако школьница смогла вырваться и убежать.

    После этого злоумышленник в том же подъезде напал на 10-летнюю ученицу третьего класса и изнасиловал ее, а затем похитил мобильный телефон девочки.

    Вскоре правоохранители задержали 30-летнего подозреваемого, который ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование», «Изнасилование», «Грабеж». Решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения.

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