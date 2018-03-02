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    Порошенко заявил о невозможности «Газпрома» разорвать контракт

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    Порошенко заявил о невозможности «Газпрома» разорвать контракт

    Порошенко заявил о невозможности «Газпрома» разорвать контракт

    Одностороннее расторжение контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» невозможно. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко.

    Пётр Порошенко: «Контракт между „Нафтогазом“ и „Газпром“ не предусматривает права их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления „Газпрома“ могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства».

    Если «Газпром» расторгнет контракт, то Киеву, по словам Порошенко, придется «обратиться в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба», передает ТАСС.

    Ранее «Газпром» объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит голубого топлива. Это произошло после решения Стокгольмского арбитража, которое в российской компании назвали ассиметричным и нарушающим баланс интересов сторон по заключенным контрактам. В сложившейся ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» называлось экономически нецелесообразным и невыгодным.

    Ранее сообщалось, что после отказа в поставках российского газа Украине на территории этой страны были введены временные ограничения потребления голубого топлива. В Еврокомиссии заявили, что внимательно следят за поставками газа в ЕС через территорию Украины из-за возникшего газового кризиса.

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