Президентом Армении избран экс-премьер Саркисян

Президентом Армении избран Армен Саркисян, ранее занимавший должности посла страны в Великобритании и
премьер-министра республики.
Саркисян был единственным кандидатом на эту должность. Его поддержали 90 депутатов из 105 (для избрания главой государства необходимо было получить не менее 79 голосов). Таковы результаты закрытого (тайного) голосования, которое прошло в пятницу в парламенте Армении, сообщил председатель временной счетной комиссии Гагик Меликян, отмечает ТАСС.
Избранный президент поблагодарил парламентариев за оказанное доверие.
Армен Саркисян: «Все свои знания и опыт я буду применять для служения республике Армения. Ожидаю вашего содействия и участия, содействия и участия всех граждан в будущих важных победах».
Кандидатура Саркисяна на пост президента была выдвинута фракциями правящей Республиканской партии (РПА) и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД), передает «Интерфакс».
В настоящее время президентом Армении является Серж Саргсян. Его полномочия официально закончатся 9 апреля. В этот же день в должность вступит новый президент, а правительство уйдет в отставку.
С вступлением в должность нового президента Армения полностью перейдет к парламентской форме правления. Согласно новой конституции страны, президент избирается сроком на семь лет.
Избранный президент поблагодарил парламентариев за оказанное доверие.
Армен Саркисян: «Все свои знания и опыт я буду применять для служения республике Армения. Ожидаю вашего содействия и участия, содействия и участия всех граждан в будущих важных победах».
Кандидатура Саркисяна на пост президента была выдвинута фракциями правящей Республиканской партии (РПА) и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД), передает «Интерфакс».
В настоящее время президентом Армении является Серж Саргсян. Его полномочия официально закончатся 9 апреля. В этот же день в должность вступит новый президент, а правительство уйдет в отставку.
С вступлением в должность нового президента Армения полностью перейдет к парламентской форме правления. Согласно новой конституции страны, президент избирается сроком на семь лет.
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