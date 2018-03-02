Зажигательные «Шляпники» исполнят свои хиты на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

Каждую субботу у зрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет группа «Шляпники».
«Шляпники» — российская фолк-рок-группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге. Евгений Маргулис вспомнит, как полтора года назад ему предложили пригласить группу «Шляпники» на «Квартирник».
Юрий Музыченко расскажет, что основной состав своего музыкального коллектива сформировал из театра «Лицедеи». Музыканты поделятся историей о первом гастрольном туре и расскажут, как тромбонисту Вадиму Рулёву для участия там пришлось подделать справку о переломе руки, так как в то время он играл в капелле.
Хозяин «Квартирника» спросит про традицию среди девушек-фанаток музыкального коллектива надевать на голову скворечник. Конечно, Евгений и гости обсудят истоки популярности и первые альбомы группы. А солист расскажет, как они выступали на разогреве на концерте Эмира Кустурицы и Горана Бреговича.
Ведущий спросит Юрия, какую музыку слушал он сам и почему то, что играет их коллектив, отличается от любимых исполнителей музыканта.
Евгений Маргулис: «В советское время человек в шляпе считался наглухо интеллигентным пассажиром! В нашем случае это не про „Шляпников“ — наглые, нахальные, абсолютнейшие бандиты, но очень кайфовые и профессиональные! Думаю, размажут обывателя, чему я несказанно рад!»
На концерте прозвучат песни из нового альбома и те, которые уже успели полюбиться поклонникам группы.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в ночь с субботы на воскресенье в 00:30.
Юрий Музыченко расскажет, что основной состав своего музыкального коллектива сформировал из театра «Лицедеи». Музыканты поделятся историей о первом гастрольном туре и расскажут, как тромбонисту Вадиму Рулёву для участия там пришлось подделать справку о переломе руки, так как в то время он играл в капелле.
Хозяин «Квартирника» спросит про традицию среди девушек-фанаток музыкального коллектива надевать на голову скворечник. Конечно, Евгений и гости обсудят истоки популярности и первые альбомы группы. А солист расскажет, как они выступали на разогреве на концерте Эмира Кустурицы и Горана Бреговича.
Ведущий спросит Юрия, какую музыку слушал он сам и почему то, что играет их коллектив, отличается от любимых исполнителей музыканта.
Евгений Маргулис: «В советское время человек в шляпе считался наглухо интеллигентным пассажиром! В нашем случае это не про „Шляпников“ — наглые, нахальные, абсолютнейшие бандиты, но очень кайфовые и профессиональные! Думаю, размажут обывателя, чему я несказанно рад!»
На концерте прозвучат песни из нового альбома и те, которые уже успели полюбиться поклонникам группы.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в ночь с субботы на воскресенье в 00:30.
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