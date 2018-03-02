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    Зажигательные «Шляпники» исполнят свои хиты на «Квартирнике НТВ у Маргулиса». знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗажигательные «Шляпники» исполнят свои хиты на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

    Зажигательные «Шляпники» исполнят свои хиты на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

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    Зажигательные «Шляпники» исполнят свои хиты на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

    Зажигательные «Шляпники» исполнят свои хиты на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

    Зажигательные «Шляпники» исполнят свои хиты на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

      Каждую субботу у зрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет группа «Шляпники».

      «Шляпники» — российская фолк-рок-группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге. Евгений Маргулис вспомнит, как полтора года назад ему предложили пригласить группу «Шляпники» на «Квартирник».

      Юрий Музыченко расскажет, что основной состав своего музыкального коллектива сформировал из театра «Лицедеи». Музыканты поделятся историей о первом гастрольном туре и расскажут, как тромбонисту Вадиму Рулёву для участия там пришлось подделать справку о переломе руки, так как в то время он играл в капелле.

      Хозяин «Квартирника» спросит про традицию среди девушек-фанаток музыкального коллектива надевать на голову скворечник. Конечно, Евгений и гости обсудят истоки популярности и первые альбомы группы. А солист расскажет, как они выступали на разогреве на концерте Эмира Кустурицы и Горана Бреговича.

      Ведущий спросит Юрия, какую музыку слушал он сам и почему то, что играет их коллектив, отличается от любимых исполнителей музыканта.

      Евгений Маргулис: «В советское время человек в шляпе считался наглухо интеллигентным пассажиром! В нашем случае это не про „Шляпников“ — наглые, нахальные, абсолютнейшие бандиты, но очень кайфовые и профессиональные! Думаю, размажут обывателя, чему я несказанно рад!»

      На концерте прозвучат песни из нового альбома и те, которые уже успели полюбиться поклонникам группы.

      Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в ночь с субботы на воскресенье в 00:30.

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