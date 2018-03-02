Российские отели отказывают в заселении на одну ночь в период ЧМ-2018

Отельеры стали отказывать в заселении на одни сутки в период проведения чемпионата мира по футболу.
Клуб болельщиков сборной России пожаловался на то, что гостиницы массово вводят ограничения по количеству ночей в период ЧМ. Где-то, по информации РБК, нужно оплатить минимум две ночи, но зафиксированы и рекордные 32 ночи.
Такую тенденцию ранее уже подтвердили в Ассоциации туроператоров России. Там также отмечают, что отельеры еще и включают в стоимость дополнительные услуги — например, трансфер или спа.
По мнению ведомства, таким способом владельцы гостиниц хотят компенсировать свои недополученные доходы, ведь ранее правительство установило максимальные цены для отелей в городах, принимающих мундиаль.
Такую тенденцию ранее уже подтвердили в Ассоциации туроператоров России. Там также отмечают, что отельеры еще и включают в стоимость дополнительные услуги — например, трансфер или спа.
По мнению ведомства, таким способом владельцы гостиниц хотят компенсировать свои недополученные доходы, ведь ранее правительство установило максимальные цены для отелей в городах, принимающих мундиаль.
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