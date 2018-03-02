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    Российские отели отказывают в заселении на одну ночь в период ЧМ-2018. отели и гостиницы, спорт, тарифы и цены, туризм и путешествия, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские отели отказывают в заселении на одну ночь в период ЧМ-2018

    Российские отели отказывают в заселении на одну ночь в период ЧМ-2018

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    Российские отели отказывают в заселении на одну ночь в период <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Российские отели отказывают в заселении на одну ночь в период ЧМ-2018

    Российские отели отказывают в заселении на одну ночь в период <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Отельеры стали отказывать в заселении на одни сутки в период проведения чемпионата мира по футболу.

      Клуб болельщиков сборной России пожаловался на то, что гостиницы массово вводят ограничения по количеству ночей в период ЧМ. Где-то, по информации РБК, нужно оплатить минимум две ночи, но зафиксированы и рекордные 32 ночи.

      Такую тенденцию ранее уже подтвердили в Ассоциации туроператоров России. Там также отмечают, что отельеры еще и включают в стоимость дополнительные услуги — например, трансфер или спа.

      По мнению ведомства, таким способом владельцы гостиниц хотят компенсировать свои недополученные доходы, ведь ранее правительство установило максимальные цены для отелей в городах, принимающих мундиаль.

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