Ветер перемен: в Красноярске разработали программу по спасению города от смога

Многие жители Красноярска уже забыли, как выглядит чистое небо: говорят, что видят воздух, которым дышат. На плохую экологию в регионе обратил внимание и Владимир Путин во время визита в Сибирь месяц назад и в своем послании Федеральному собранию 1 марта.
Накануне президент напомнил: чтобы граждане жили долго, необходимо улучшить качество воды, модернизировать ТЭЦ и котельные и, наконец, перевести предприятия и даже транспорт на экологичные технологии. И тогда небо поменяет цвет.
Поиски конкретного виновника черного неба результата не дали. Красноярск отапливают угольные котельные, работают сотни предприятий, включая крупнейший алюминиевый завод, усугубляет ситуацию плотная застройка. Из-за высоток, построенных впритык, город хуже продувается. По мнению ученых, ждать перемены ветра бессмысленно. А бороться с источниками загрязнения необходимо всем миром.
Руслан Шарафутдинов, директор Института экологии и географии: «Возможно, это будет связано с ограничением транспорта в период НМУ (неблагоприятные метеорологические условия), возможно, это будет касаться попыток минимизировать количество малых котельных на территории города. Это то, что коснется всех и каждого. Это и предприятий должно касаться, в первую очередь, конечно же, крупных».
После приезда в Красноярск Владимир Путин поручил разработать план по улучшению экологической обстановки. Свои предложения специалисты должны представить до 15 июня. Его основные пункты уже известны. В перспективе это газификация края, строительство метро, модернизация производств, замена устаревшего транспорта на экологичный.
Владимир Часовитин, исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края: «Мы будем предлагать и приобретение новых трамваев, троллейбусные маршруты. Президент дал поручение развивать транспорт на газовом топливе. Планируем подписать соглашение с дочерней компанией „Газпрома“ по развитию на территории города этого вида».
У каждого из пунктов программы будет свой срок реализации. Если раньше власти планировали закрыть все неэкологичные низкие котельные за 10 лет, сейчас обещают успеть за три года. Уже в этом году должны ликвидировать шесть таких теплоисточников.
Подробности — в видеоматериале.
Поиски конкретного виновника черного неба результата не дали. Красноярск отапливают угольные котельные, работают сотни предприятий, включая крупнейший алюминиевый завод, усугубляет ситуацию плотная застройка. Из-за высоток, построенных впритык, город хуже продувается. По мнению ученых, ждать перемены ветра бессмысленно. А бороться с источниками загрязнения необходимо всем миром.
Руслан Шарафутдинов, директор Института экологии и географии: «Возможно, это будет связано с ограничением транспорта в период НМУ (неблагоприятные метеорологические условия), возможно, это будет касаться попыток минимизировать количество малых котельных на территории города. Это то, что коснется всех и каждого. Это и предприятий должно касаться, в первую очередь, конечно же, крупных».
После приезда в Красноярск Владимир Путин поручил разработать план по улучшению экологической обстановки. Свои предложения специалисты должны представить до 15 июня. Его основные пункты уже известны. В перспективе это газификация края, строительство метро, модернизация производств, замена устаревшего транспорта на экологичный.
Владимир Часовитин, исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края: «Мы будем предлагать и приобретение новых трамваев, троллейбусные маршруты. Президент дал поручение развивать транспорт на газовом топливе. Планируем подписать соглашение с дочерней компанией „Газпрома“ по развитию на территории города этого вида».
У каждого из пунктов программы будет свой срок реализации. Если раньше власти планировали закрыть все неэкологичные низкие котельные за 10 лет, сейчас обещают успеть за три года. Уже в этом году должны ликвидировать шесть таких теплоисточников.
Подробности — в видеоматериале.
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