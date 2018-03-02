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2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Нулевая видимость: в Южно-Сахалинске введен режим ЧС

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    Нулевая видимость: в Южно-Сахалинске введен режим ЧС

    Нулевая видимость: в <nobr>Южно-Сахалинске</nobr> введен режим ЧС

    Режим чрезвычайной ситуации введен 2 марта в Южно-Сахалинске из-за циклона. За ночь в городе выпала треть месячной нормы осадков.

    В пресс-службе мэрии города сообщили, что в городе крайне сложная обстановка, парализована работа общественного транспорта: «Из-за нулевой видимости практически не ходят автобусы, снегоуборочная техника не может начать чистить дороги».

    За ночь в Южно-Сахалинске выпало более 13 мм осадков, что составляет 29,5% месячной нормы. Скорость ветра достигала 23 м/с, на Курилах — до 36 м/с.

    В городских школах из-за циклона отменены занятия первой и второй смены, многие работодатели разрешили своим сотрудникам не выходить на работу. В областном центре закрыты некоторые магазины и офисы.

    Из-за непогоды Сахалин оказался в транспортной блокаде. В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны и отменены несколько рейсов. Ограничено движение на нескольких участках автодорог, закрыто движение пассажирских автобусов и поездов, приостановлена работа паромов на переправе Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалин).

    #пурга #простожесть #беда #вотмневезет #сахалин

    Публикация от Захар (@zakhar_grad)


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