Нулевая видимость: в Южно-Сахалинске введен режим ЧС

В пресс-службе мэрии города сообщили, что в городе крайне сложная обстановка, парализована работа общественного транспорта: «Из-за нулевой видимости практически не ходят автобусы, снегоуборочная техника не может начать чистить дороги».За ночь в Южно-Сахалинске выпало более 13 мм осадков, что составляет 29,5% месячной нормы. Скорость ветра достигала 23 м/с, на Курилах — до 36 м/с.В городских школах из-за циклона отменены занятия первой и второй смены, многие работодатели разрешили своим сотрудникам не выходить на работу. В областном центре закрыты некоторые магазины и офисы.Из-за непогоды Сахалин оказался в транспортной блокаде. В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны и отменены несколько рейсов. Ограничено движение на нескольких участках автодорог, закрыто движение пассажирских автобусов и поездов, приостановлена работа паромов на переправе Ванино (Хабаровский край) — Холмск (Сахалин).