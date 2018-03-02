Адвокат: в Германии задержан организатор контрабанды аргентинского кокаина

Адвокат Владимир Жеребенков сообщил о задержании предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука.
Ковальчук был задержан в Германии около 22:00 по местному времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его защитника.
Владимир Жеребенков, адвокат Ковальчука: «Мне позвонила его жена и сообщила, что Ковальчук задержан в рамках уголовного дела о наркотиках. Как ожидается, в ближайшие дни полиция намерена выйти в суд за его арестом».
Ранее сообщалось, что спецслужбам России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты. После этого кокаин был заменен на муку, а в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. В российской столице груз встречали три человека: Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — их взяли с поличным, сейчас все трое находятся под арестом. В Аргентине по этому делу арестованы еще два человека.
Еще один фигурант — предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук — был заочно арестован Тверским судом Москвы. Как сообщали в ФСБ, Ковальчук скрывался в Германии, мужчину объявили в розыск по линии Интерпола. По данным ряда СМИ, именно Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине, который организовал контрабанду.
Владимир Жеребенков, адвокат Ковальчука: «Мне позвонила его жена и сообщила, что Ковальчук задержан в рамках уголовного дела о наркотиках. Как ожидается, в ближайшие дни полиция намерена выйти в суд за его арестом».
Ранее сообщалось, что спецслужбам России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. Чемоданы с наркотиками нашли на территории российского посольства. При этом о находке полицейским сообщили сами дипломаты. После этого кокаин был заменен на муку, а в чемоданы поместили GPS-трекеры, после чего полиция начала прослушивать телефонные разговоры людей, причастных к наркотрафику. В российской столице груз встречали три человека: Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — их взяли с поличным, сейчас все трое находятся под арестом. В Аргентине по этому делу арестованы еще два человека.
Еще один фигурант — предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук — был заочно арестован Тверским судом Москвы. Как сообщали в ФСБ, Ковальчук скрывался в Германии, мужчину объявили в розыск по линии Интерпола. По данным ряда СМИ, именно Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине, который организовал контрабанду.
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