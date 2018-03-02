Посольство РФ назвало обвинения США в адрес России по Сирии циничным расчетом

Заявления Вашингтона об ответственности России за якобы применение Дамаском химоружия в Сирии являются проявлением особого цинизма, сообщили в посольстве России в США.
В дипмиссии предположили, что за антироссийской кампанией США стоит не забота о мирных сирийцах, а «хладнокровный политический расчет».
Посольство РФ: «Развернутая Вашингтоном огульная пропагандистская кампания, состоящая из обвинений России в несоблюдении ее обязательств в Сирии, наводит на мысль, что за ней на самом деле стоит не озабоченность положением мирных сирийцев, а хладнокровный политический расчет: во что бы то ни было сохранить экстремистский анклав в пригороде сирийской столицы».
При этом в российской дипмиссии обратили внимание на то, что США «продолжают использовать беспочвенные утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ как инструмент антисирийской геополитической инженерии».
Заявления представителей администрации США о намерении возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химоружия дипломаты назвали «проявлением особого цинизма».
Посольство РФ: «Это при том, что в самой же администрации признают факт отсутствия доказательств на этот счет. Их никогда не было и раньше. Ведь фейковые сообщения полностью дискредитировавших себя „Белых касок“ и других псевдогуманитарных НПО, состоящих на западном довольствии, можно считать дешевым фарсом, а не доказательствами».
В связи с этим российская сторона предостерегла США «от искушения использовать их в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по сирийским правительственным объектам».
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в Вашингтоне рассматривают возможность привлечения России к ответственности за несоблюдение режима прекращения огня в Восточной Гуте и атаки на мирных жителей, в которых США обвиняют сирийское правительство.
Тем временем сирийское агентство SANA сообщило, что террористические группировки, включая запрещенные в России «Джейш Аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам», планируют устроить в Восточной Гуте инсценировку с применением отравляющих веществ.
Посольство РФ: «Развернутая Вашингтоном огульная пропагандистская кампания, состоящая из обвинений России в несоблюдении ее обязательств в Сирии, наводит на мысль, что за ней на самом деле стоит не озабоченность положением мирных сирийцев, а хладнокровный политический расчет: во что бы то ни было сохранить экстремистский анклав в пригороде сирийской столицы».
При этом в российской дипмиссии обратили внимание на то, что США «продолжают использовать беспочвенные утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ как инструмент антисирийской геополитической инженерии».
Заявления представителей администрации США о намерении возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химоружия дипломаты назвали «проявлением особого цинизма».
Посольство РФ: «Это при том, что в самой же администрации признают факт отсутствия доказательств на этот счет. Их никогда не было и раньше. Ведь фейковые сообщения полностью дискредитировавших себя „Белых касок“ и других псевдогуманитарных НПО, состоящих на западном довольствии, можно считать дешевым фарсом, а не доказательствами».
В связи с этим российская сторона предостерегла США «от искушения использовать их в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по сирийским правительственным объектам».
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в Вашингтоне рассматривают возможность привлечения России к ответственности за несоблюдение режима прекращения огня в Восточной Гуте и атаки на мирных жителей, в которых США обвиняют сирийское правительство.
Тем временем сирийское агентство SANA сообщило, что террористические группировки, включая запрещенные в России «Джейш Аль-Ислам», «Джебхат ан-Нусра» и «Ахрар аш-Шам», планируют устроить в Восточной Гуте инсценировку с применением отравляющих веществ.
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