Посол РФ отверг обвинения Пентагона в нарушении договора РСМД

Посол России в США Анатолий Антонов категорически отверг обвинения в нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), которые в очередной раз прозвучали после речи Владимира Путина. Дипломат разъяснил, что вооружения, о которых шла речь, под ограничения не попадают.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Видимо, в госдепартаменте плохо владеют существом вопроса. В послании Владимира Владимировича Путина речь шла стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД».
Антонов отметил, что обвинения США о нарушении Россией договора не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей ему, ни данными полетной телеметрии.
Анатолий Антонов: «Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Все, что делается Минобороны России, российским военно-промышленным комплексом, находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами».
Напомним, в обращении к Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Белый дом и Госдеп поспешили в очередной раз обвинить Россию в якобы нарушении международных договоров. Многие эксперты посчитали заявления Владимира Путина ответом на новую ядерную доктрину США, которую Пентагон опубликовал всего месяц назад.
Антонов отметил, что обвинения США о нарушении Россией договора не подкреплены ни техническими характеристиками пусковой установки, якобы не отвечающей ему, ни данными полетной телеметрии.
Анатолий Антонов: «Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Все, что делается Минобороны России, российским военно-промышленным комплексом, находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами».
Напомним, в обращении к Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Белый дом и Госдеп поспешили в очередной раз обвинить Россию в якобы нарушении международных договоров. Многие эксперты посчитали заявления Владимира Путина ответом на новую ядерную доктрину США, которую Пентагон опубликовал всего месяц назад.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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