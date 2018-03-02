Бунт на корабле: Чехия отказалась принимать мигрантов по квотам ЕС

Чехия не примет ни одного мигранта по квотам Еврокомиссии. С таким заявлением выступил
премьер-министр страны Андрей Бабиш.
Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии: «Ни в коем случае мы не будем принимать никаких мигрантов ни по каким квотам. Ни одного. Мы принципиально против того, чтобы кто-то нам диктовал, кто имеет право в нашей стране жить и работать. Принудительные квоты являются неэффективными и лишь разделяют Европу».
Он также подчеркнул, что финансовая и материальная помощь со стороны Евросоюза должна направляться непосредственно в страны, откуда идут основные потоки беженцев, и на укрепление внешних границ.
Кроме того, Бабиш отметил, что жалоба Еврокомиссии в суд ЕС из-за отказа Чехии, Польши и Венгрии принимать беженцев в рамках программы по релокации — это абсурд.
Напомним, ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не планирует в будущем принимать мигрантов рамках программы ЕС. Более того, он назвал прибывающих в Европу беженцев «мусульманскими захватчиками».
Он также подчеркнул, что финансовая и материальная помощь со стороны Евросоюза должна направляться непосредственно в страны, откуда идут основные потоки беженцев, и на укрепление внешних границ.
Кроме того, Бабиш отметил, что жалоба Еврокомиссии в суд ЕС из-за отказа Чехии, Польши и Венгрии принимать беженцев в рамках программы по релокации — это абсурд.
Напомним, ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не планирует в будущем принимать мигрантов рамках программы ЕС. Более того, он назвал прибывающих в Европу беженцев «мусульманскими захватчиками».
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