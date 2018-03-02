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2 марта, 12:00
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    Ракета-носитель Atlas V с метеорологическим спутником запущена в США. США, запуски ракет, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРакета-носитель Atlas V с метеорологическим спутником запущена в США

    Ракета-носитель Atlas V с метеорологическим спутником запущена в США

    1 комментарий
    <nobr>Ракета-носитель</nobr> Atlas V с метеорологическим спутником запущена в США

    Ракета-носитель Atlas V с метеорологическим спутником запущена в США

    <nobr>Ракета-носитель</nobr> Atlas V с метеорологическим спутником запущена в США

      Ракета-носитель Atlas V с новым американским метеорологическим спутником GOES-S стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.

      Старт принадлежащей компании United Launch Alliance ракеты-носителя был дан в 01.02 мск в пятницу. Миссия осуществляется для Национального управления по проблемам океана и атмосферы США (NOAA) и NASA. Первая ступень ракеты-носителя оснащена российским ракетным двигателем РД-180. Ее отделение произошло в штатном режиме через три минуты после старта.

      Спутник GOES-S находится в специальной капсуле в верхней части носителя. Она отделится после того, как ракета достигнет заданной высоты, передает ТАСС. Оборудование спутника позволяет наблюдать за Землей и Солнцем для нужд NOAA. Предполагается, что с помощью спутника можно будет получать более точную информацию о стихийных бедствиях. Кроме того, GOES-S позволит собрать больше данных о лесных пожарах, извержениях вулканов и пылевых бурях.

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