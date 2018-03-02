Это провал: в США оценили возможности оборонной промышленности

Речь Владимира Путина о российских военных новинках вызвала бурную реакцию на Западе. В чем же причина ажиотажа? По мнению экспертов, дело не только в том, что демонизировать Россию сегодня «модно». США были абсолютно уверены, что в военной сфере остаются впереди планеты всей, но теперь оказалось, что ситуация несколько изменилась.
|
3013
Дэниэл Патрик Уэлш, американский политический аналитик: «Эта истерия связана с тем, что США искренне считали, что в военной сфере опережают Россию. Для тех, кто стоит у руля Америки, было немыслимо, что Россия и Китай могут нас догнать и стать реальной угрозой. Это уже было раньше, когда Штаты хотели разрушить СССР и тратили, тратили, тратили на это деньги. Но теперь совсем другое дело — триллионы долларов, которые американцы вливают в оборонку, пустили по ветру. Это просто полный провал».
Он также отметил, что обвинять Москву в том, что она начала гонку вооружений, довольно глупо. Ведь факты говорят сами за себя.
Дэниэл Патрик Уэлш: «Гонку вооружений начала американская сторона. И не было причин думать, что когда русские нас догонят, все остановится. Все будет только расти, а Пентагон будет использовать этот предлог, чтобы увеличить затраты. Понятно же, кто на самом деле агрессор: зачем американским миноносцам Чёрное море? А если бы русские поставили свои корабли у берегов Майами? Как однажды сказал Путин, президенты меняются, а политика — нет. Российско-американские отношения такие же, как и во времена СССР. Ничего не изменилось».
Накануне в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Среди прочего он упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат» и авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал». На Западе слова российского лидера обсуждали очень бурно. Многие эксперты посчитали заявления Владимира Путина о военных новинках ответом на новую ядерную доктрину США, которую Пентагон опубликовал всего месяц назад.
Он также отметил, что обвинять Москву в том, что она начала гонку вооружений, довольно глупо. Ведь факты говорят сами за себя.
Дэниэл Патрик Уэлш: «Гонку вооружений начала американская сторона. И не было причин думать, что когда русские нас догонят, все остановится. Все будет только расти, а Пентагон будет использовать этот предлог, чтобы увеличить затраты. Понятно же, кто на самом деле агрессор: зачем американским миноносцам Чёрное море? А если бы русские поставили свои корабли у берегов Майами? Как однажды сказал Путин, президенты меняются, а политика — нет. Российско-американские отношения такие же, как и во времена СССР. Ничего не изменилось».
Накануне в ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин рассказал о новых созданных в России образцах вооружения, которое не имеет аналогов в мире. Среди прочего он упомянул стратегический ракетный комплекс «Сармат» и авиационную гиперзвуковую систему «Кинжал». На Западе слова российского лидера обсуждали очень бурно. Многие эксперты посчитали заявления Владимира Путина о военных новинках ответом на новую ядерную доктрину США, которую Пентагон опубликовал всего месяц назад.
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
Комментарии