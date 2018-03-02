Бремя тяжеловесов: чем живет непокорный экс-губернатор Евгений Наздратенко

Одним из самых знаменитых возмутителей спокойствия в 1990-х годах был приморский губернатор Евгений Наздратенко, почти два десятилетия сидевший в этом кресле. С самого дальнего края России он больше всех ругался с Москвой. Сейчас, через четверть века после первой губернаторской кампании, — поутихло ли рвение, с которым Наздратенко усмирял бастующих шахтеров и бился с самим Чубайсом? Кто имел зуб на приморского губернатора и почему, несмотря на посты в Совбезе и ОДКБ, столица так и не стала ему родной?

Глава далекого региона снискал всероссийскую славу с первых дней своего губернаторства. Казалось, в Приморье — одно сплошное светопреставление. Энергетики отключают свет, врачи голодают,шахтеры бастуют, а губернатор Наздратенко воюет с оппозицией в крае и чиновниками в Москве. И все это каждый день, во всех телевизорах большой страны. Вспомнить хоть полные драматизма сюжеты, когда он лично спускался в забой, а после как школяров отчитывал мужиков-шахтеров.



Задиристого и строптивого губернатора, в свою очередь, задирали из Москвы. Наздратенко бился за экономические преференции, которые казались неслыханными. Но, похоже, в чем-то оказался прав: сейчас-то электричество на Дальнем Востоке действительно льготное.



После отставки его карьера стремительно двигалась вверх по лестнице, идущей вниз. Госкомрыболовство, Совет Безопасности, аппарат ОДКБ. Наздратенко окончательно переселился в Москву, но москвичом так и не стал. На голодающих врачей и заваленный мусором Владивосток и сейчас спокойно смотреть не может. В мыслях своих он там, на Дальнем Востоке. В городе, до которого лететь самолетом половину суток.



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