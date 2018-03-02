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2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Пожар на теплоходе у Нагатинской набережной ликвидирован

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    • Фото: Григорьев Максим / ТАСС
    Пожар на теплоходе у Нагатинской набережной ликвидирован

    Пожар на теплоходе у Нагатинской набережной ликвидирован

    Пожар на теплоходе у Нагатинской набережной ликвидирован
  • Фото: Григорьев Максим / ТАСС

    • Пожарные ликвидировали возгорание на прогулочном теплоходе у Нагатинской набережной в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

    Пресс-служба ГУ МЧС: «В 22:32 мск пожар на площади 1000 кв метров потушен. Сейчас ведется проливка и разборка сгоревших конструкций».

    смотретьПлощадь пожара на теплоходе у Нагатинской набережной выросла до 1000 кв. метров
    Площадь пожара на теплоходе у Нагатинской набережной выросла до 1000 кв. метров
    Ранее сообщалось, что прогулочный теплоход «Нерей» загорелся в Нагатинском затоне. Менее чем через 10 минут на место ЧП прибыли первые пожарные подразделения. В помощь им был направлен пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».

    Работа осложнялась тем, что рядом с местом пожара проходила несанкционированная кабельная сеть освещения, из-за чего, как пояснили в ГУ МЧС, существовала угроза поражения личного состава электрическим током. Кроме того, водоисточники находились на удалении 1,5 км от места ЧП. Чтобы подать воду, спасатели установили насосную станцию и проделали прорубь, передает ТАСС.

    Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со случившимся.

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