Пожар на теплоходе у Нагатинской набережной ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание на прогулочном теплоходе у Нагатинской набережной в столице. Об этом сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Пресс-служба ГУ МЧС: «В 22:32 мск пожар на площади 1000 кв метров потушен. Сейчас ведется проливка и разборка сгоревших конструкций».
Ранее сообщалось, что прогулочный теплоход «Нерей» загорелся в Нагатинском затоне. Менее чем через 10 минут на место ЧП прибыли первые пожарные подразделения. В помощь им был направлен пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».
Работа осложнялась тем, что рядом с местом пожара проходила несанкционированная кабельная сеть освещения, из-за чего, как пояснили в ГУ МЧС, существовала угроза поражения личного состава электрическим током. Кроме того, водоисточники находились на удалении 1,5 км от места ЧП. Чтобы подать воду, спасатели установили насосную станцию и проделали прорубь, передает ТАСС.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со случившимся.
Ранее сообщалось, что прогулочный теплоход «Нерей» загорелся в Нагатинском затоне. Менее чем через 10 минут на место ЧП прибыли первые пожарные подразделения. В помощь им был направлен пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».
Работа осложнялась тем, что рядом с местом пожара проходила несанкционированная кабельная сеть освещения, из-за чего, как пояснили в ГУ МЧС, существовала угроза поражения личного состава электрическим током. Кроме того, водоисточники находились на удалении 1,5 км от места ЧП. Чтобы подать воду, спасатели установили насосную станцию и проделали прорубь, передает ТАСС.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со случившимся.
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