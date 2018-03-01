Пучдемон отказался от поста главы Каталонии

Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон заявил, что не будет претендовать на пост регионального лидера. Возглавляемая им парламентская группа «Вместе за Каталонию» предложит кандидатуру заключенного под стражу депутата Жорди Санчеса.
Экс-главе общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» Жорди Санчесу предъявлены обвинения в подготовке восстания, мятеже и неподчинении властям после принятия резолюции о независимости Каталонии. До рассмотрения дела по существу он находится в тюремном заключении.
Карлес Пучдемон, экс-глава женералитета: «Этим вечером я попросил председателя парламента на временной основе не представлять мою кандидатуру для процедуры вступления в должность председателя женералитета Каталонии. Объявляю, что „Вместе за Каталонию“ предложит депутата Жорди Санчеса в качестве кандидата на председательский пост».
Он также добавил, что планирует в ближайшее время созвать членов парламента на торжественное собрание, чтобы создать Совет республики, который «возьмет курс на реальную независимость».
Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Мадрид ограничил самоуправление региона, отстранил Пучдемона и членов его правительства, распустил местный парламент и назначил выборы. 21 декабря три партии, выступающие за независимость автономии, завоевали в региональном парламенте 70 кресел из 135, получив возможность самостоятельно утвердить нового главу женералитета.
Карлес Пучдемон, экс-глава женералитета: «Этим вечером я попросил председателя парламента на временной основе не представлять мою кандидатуру для процедуры вступления в должность председателя женералитета Каталонии. Объявляю, что „Вместе за Каталонию“ предложит депутата Жорди Санчеса в качестве кандидата на председательский пост».
Он также добавил, что планирует в ближайшее время созвать членов парламента на торжественное собрание, чтобы создать Совет республики, который «возьмет курс на реальную независимость».
Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Мадрид ограничил самоуправление региона, отстранил Пучдемона и членов его правительства, распустил местный парламент и назначил выборы. 21 декабря три партии, выступающие за независимость автономии, завоевали в региональном парламенте 70 кресел из 135, получив возможность самостоятельно утвердить нового главу женералитета.
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