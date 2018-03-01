Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Пучдемон отказался от поста главы Каталонии

    1 комментарий

    Пучдемон отказался от поста главы Каталонии

    Пучдемон отказался от поста главы Каталонии

    Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон заявил, что не будет претендовать на пост регионального лидера. Возглавляемая им парламентская группа «Вместе за Каталонию» предложит кандидатуру заключенного под стражу депутата Жорди Санчеса.

    Экс-главе общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» Жорди Санчесу предъявлены обвинения в подготовке восстания, мятеже и неподчинении властям после принятия резолюции о независимости Каталонии. До рассмотрения дела по существу он находится в тюремном заключении.

    Карлес Пучдемон, экс-глава женералитета: «Этим вечером я попросил председателя парламента на временной основе не представлять мою кандидатуру для процедуры вступления в должность председателя женералитета Каталонии. Объявляю, что „Вместе за Каталонию“ предложит депутата Жорди Санчеса в качестве кандидата на председательский пост».

    Он также добавил, что планирует в ближайшее время созвать членов парламента на торжественное собрание, чтобы создать Совет республики, который «возьмет курс на реальную независимость».

    смотретьИспанский премьер призвал новый парламент Каталонии соблюдать конституцию
    Испанский премьер призвал новый парламент Каталонии соблюдать конституцию
    Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Мадрид ограничил самоуправление региона, отстранил Пучдемона и членов его правительства, распустил местный парламент и назначил выборы. 21 декабря три партии, выступающие за независимость автономии, завоевали в региональном парламенте 70 кресел из 135, получив возможность самостоятельно утвердить нового главу женералитета.

    Новости по теме

    Испания vs Каталония

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru