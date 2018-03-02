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2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В США россиянка пыталась убить похожую на нее женщину, отравив чизкейком. США, расследование, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США россиянка пыталась убить похожую на нее женщину, отравив чизкейком

    В США россиянка пыталась убить похожую на нее женщину, отравив чизкейком

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    В США россиянка пыталась убить похожую на нее женщину, отравив чизкейком

    В США россиянка пыталась убить похожую на нее женщину, отравив чизкейком

    В США россиянка пыталась убить похожую на нее женщину, отравив чизкейком

      Прокуратура нью-йоркского округа Куинс предъявила новое обвинение в убийстве россиянке Виктории Насыровой. 42-летняя дама и российским правоохранительным органам хорошо известна. И если обвинения в ее адрес подтвердятся, она может войти в список самых известных женщин-убийц в истории.

      За располагающей внешностью Насыровой скрывалась едва ли не смертельная опасность для всех, кто с ней знакомился. Последний случай — покушение на убийство Ольги Цвик из Куинса. Они с Насыровой очень похожи внешне. По мнению следствия, чтобы завладеть ее документами, Насырова и пыталась убить Ольгу, угостив ее чизкейком, напичканным транквилизаторами.

      Когда Ольга потеряла сознание, подруга ограбила ее квартиру и забрала документы, явно рассчитывая, что жертва не очнется. Но та выжила и теперь Насыровой грозит до 25 лет тюрьмы. И это только по одному эпизоду.

      А у нью-йоркской полиции есть данные, что преступница вообще промышляла таким образом, опаивая десятки жертв — мужчин и женщин, чтобы завладеть их деньгами и ценностями.

      Подробности — в видеоматериале.

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