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2 марта, 12:00
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    В матче СКА с «Северсталью» не участвуют пять олимпийских чемпионов. Олимпиада, Санкт-Петербург, ХК СКА, Южная Корея, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ матче СКА с «Северсталью» не участвуют пять олимпийских чемпионов

    В матче СКА с «Северсталью» не участвуют пять олимпийских чемпионов

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    В матче СКА с «Северсталью» не участвуют пять олимпийских чемпионов

    В матче СКА с «Северсталью» не участвуют пять олимпийских чемпионов

      Часть золотого состава петербургских армейцев не смогла участвовать в матче КХЛ. Тем не менее болельщики дождались нескольких героев Пхёнчхана.

      Олимпийские чемпионы Вадим Шипачёв, Никита Гусев и Игорь Шестёркин выходят на арену Ледового дворца. Петербургский СКА встречается с череповецкой «Северсталью». Сегодня в городе проходит заключительная игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимает череповецкую «Северсталь».

      Отмечается, что встречу пропустят пять игроков, завоевавших со сборной России золото на Олимпийских играх-2018, — Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев и Сергей Калинин, получивший травму в Пхёнчхане.

      Впрочем, судя по антуражу, матч дежурный. В начале встречи не было даже чествования олимпийских чемпионов, которые, кстати, сегодня в заявке. Не показали и золотые медали.

      А на предматчевую разминку выходили, в основном, игроки, не задействованные в матчах сборной. Хотя недавние чемпионы присоединились к тренировке и вместе со всеми работали с мячом.

      СКА этот регулярный чемпионат в Восточной конференции выиграл с большим отрывом от ближайшего преследователя — московского ЦСКА. И спокойно перешел в серию плей-офф Кубка Гагарина, первая игра которой стартует в ближайшие выходные.

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