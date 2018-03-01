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    Площадь пожара на теплоходе у Нагатинской набережной выросла до 1000 кв. метров: видео. корабли и суда, Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПлощадь пожара на теплоходе у Нагатинской набережной выросла до 1000 кв. метров: видео

    Площадь пожара на теплоходе у Нагатинской набережной выросла до 1000 кв. метров: видео

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    Площадь пожара на теплоходе у Нагатинской набережной выросла до 1000 кв. метров: видео

    Площадь пожара на теплоходе у Нагатинской набережной выросла до 1000 кв. метров: видео

    Площадь пожара на теплоходе у Нагатинской набережной выросла до 1000 кв. метров: видео
    • Фото: mreporter.ru

      • Появилось видео мощного пожара, который охватил прогулочной теплоход у Нагатинской набережной в столице. Площадь пожара выросла до 1000 кв. метров.

      Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, «площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров». Он отметил, что «слышны хлопки, в баках судна может оставаться горючее».

      Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет около 200 кв. метров. Рядом с горящим судном стоит другой корабль, его убирает буксир.

      Пожарно-спасательный корабль направлен к месту возгорания прогулочного теплохода в Нагатинском затоне. Тушение пожара ведется по второму рангу сложности из пяти. По данным столичного главка МЧС РФ, людей на горящем судне нет.

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