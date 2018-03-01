Площадь пожара на теплоходе у Нагатинской набережной выросла до 1000 кв. метров: видео

Появилось видео мощного пожара, который охватил прогулочной теплоход у Нагатинской набережной в столице. Площадь пожара выросла до 1000 кв. метров.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, «площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров». Он отметил, что «слышны хлопки, в баках судна может оставаться горючее».
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет около 200 кв. метров. Рядом с горящим судном стоит другой корабль, его убирает буксир.
Пожарно-спасательный корабль направлен к месту возгорания прогулочного теплохода в Нагатинском затоне. Тушение пожара ведется по второму рангу сложности из пяти. По данным столичного главка МЧС РФ, людей на горящем судне нет.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет около 200 кв. метров. Рядом с горящим судном стоит другой корабль, его убирает буксир.
Пожарно-спасательный корабль направлен к месту возгорания прогулочного теплохода в Нагатинском затоне. Тушение пожара ведется по второму рангу сложности из пяти. По данным столичного главка МЧС РФ, людей на горящем судне нет.
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