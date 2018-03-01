За падение ребенка в лестничный пролет могут ответить несколько сотрудников петербургского ЖКС

В громком уголовном процессе о пострадавшей двухлетней девочке, которая упала в лестничный пролет, взявшись за неисправные перила, могут появиться новые обвиняемые.
Мировой суд сегодня не вынес окончательное решение по этому нашумевшему делу, но переквалифицировал его по более тяжкой статье.
Изначально на скамье подсудимых оказался только один домоуправ. Но теперь к ответственности могут привлечь и сотрудников ЖКС Центрального района, которые отвечают за состояние здания.
Напомним, в феврале 2017 года в доме 16 по Пушкинской улице двухлетняя Вероника спускалась вместе с мамой по лестнице с пятого этажа, но плохо приваренная новая металлическая труба не выдержала давления детской руки.
В результате падения ребенок четыре дня пролежал в реанимации. Здоровье девочки не удалось восстановить до сих пор. У нее сильные головные боли, есть проблемы с речью и внутренними органами. Об этом рассказала мама Наталья Зименкова.
Девочке пришлось трижды перенести госпитализацию. Первое время Вероника ничего не видела из-за травмы головы и отеков на глазах. Сейчас после ушиба головного мозга ребенку противопоказаны активные движения из-за угрозы эпилепсии.
Для ухода за дочерью матери пришлось уволиться с работы. От ЖКС она рассчитывает получить компенсацию в том числе и по гражданскому иску. В общей сложности это 2 миллиона рублей.
Изначально на скамье подсудимых оказался только один домоуправ. Но теперь к ответственности могут привлечь и сотрудников ЖКС Центрального района, которые отвечают за состояние здания.
Напомним, в феврале 2017 года в доме 16 по Пушкинской улице двухлетняя Вероника спускалась вместе с мамой по лестнице с пятого этажа, но плохо приваренная новая металлическая труба не выдержала давления детской руки.
В результате падения ребенок четыре дня пролежал в реанимации. Здоровье девочки не удалось восстановить до сих пор. У нее сильные головные боли, есть проблемы с речью и внутренними органами. Об этом рассказала мама Наталья Зименкова.
Девочке пришлось трижды перенести госпитализацию. Первое время Вероника ничего не видела из-за травмы головы и отеков на глазах. Сейчас после ушиба головного мозга ребенку противопоказаны активные движения из-за угрозы эпилепсии.
Для ухода за дочерью матери пришлось уволиться с работы. От ЖКС она рассчитывает получить компенсацию в том числе и по гражданскому иску. В общей сложности это 2 миллиона рублей.
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