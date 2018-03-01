По ту сторону смерти <sup><small>16+</small></sup>
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По ту сторону смерти 16+
2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Теплоход загорелся у Нагатинской набережной в Москве

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    • Фото: vk.com
    Теплоход загорелся у Нагатинской набережной в Москве

    Теплоход загорелся у Нагатинской набережной в Москве

    Теплоход загорелся у Нагатинской набережной в Москве
  • Фото: vk.com

    • У Нагатинской набережной в столице загорелось речное судно, пожару присвоен повышенный уровень сложности.

    Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, «по предварительным данным, у Нагатинской набережной загорелся корабль, огнем охвачены три палубы». Площадь возгорания — 100 кв. метров. К горящему судну пришвартовано еще одно, на нем могут находиться люди. Существует угроза перехода огня на второе плавсредство.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах, людей на корабле нет. По информации МЧС, к месту возгорания направлен пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышёв».

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