Теплоход загорелся у Нагатинской набережной в Москве

У Нагатинской набережной в столице загорелось речное судно, пожару присвоен повышенный уровень сложности.
Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, «по предварительным данным, у Нагатинской набережной загорелся корабль, огнем охвачены три палубы». Площадь возгорания — 100 кв. метров. К горящему судну пришвартовано еще одно, на нем могут находиться люди. Существует угроза перехода огня на второе плавсредство.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах, людей на корабле нет. По информации МЧС, к месту возгорания направлен пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышёв».
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах, людей на корабле нет. По информации МЧС, к месту возгорания направлен пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышёв».
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