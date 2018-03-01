В Минсельхозе РФ назвали условие снятия запрета на ввоз белорусского молока

Глава Минсельхоза Александр Ткачёв заявил, что российские специалисты проверят белорусских производителей молока, и если выявленные нарушения будут устранены, то запрет на ввоз будет снят.
Глава Минсельхоза Александр Ткачёв заявил, что белорусская молочная продукция будет проверена, и если российские эксперты убедятся в ее безопасности, то ограничение на поставки снимут, передает РИА Новости.
Александр Ткачёв: «Я дал поручение Россельхознадзору направить туда инспекторов для проведения оперативной проверки всех поставщиков, где были выявлены нарушения. Если мы удостоверимся, что продукция безопасна, то мы снимем все вопросы. Для нас главное — обеспечить безопасность поставляемой в Россию продукции».
Министр пояснил, что вопрос по ограничению поставок был поднят из-за большого количества повторных нарушений, на которые не реагировала белорусская сторона.
Александр Ткачёв: «Прежде всего, нас беспокоят остатки синтетических антибиотиков в проверенной продукции. Сейчас много спекуляций на эту тему».
Он подчеркнул, что предлагается ограничить ввоз не всей белорусской молочной продукции, а только отдельных видов.
Александр Ткачёв: «В первую очередь это касается концентрированного, сухого молока и сливок, которые поставлялись в Россию как сырье для изготовления молочной продукции».
Министр напомнил, что запрет не распространится на готовую молочную продукцию из Белоруссии: кефира, йогурта, сыров, сливочного масла, сметаны.
Запрет на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции должен был вступить в силу 26 февраля. Но по итогам переговоров с белорусской делегацией во главе с вице-премьером страны Михаилом Русым Россельхознадзор отложил введение ограничений до 6 марта.
Александр Ткачёв: «Я дал поручение Россельхознадзору направить туда инспекторов для проведения оперативной проверки всех поставщиков, где были выявлены нарушения. Если мы удостоверимся, что продукция безопасна, то мы снимем все вопросы. Для нас главное — обеспечить безопасность поставляемой в Россию продукции».
Министр пояснил, что вопрос по ограничению поставок был поднят из-за большого количества повторных нарушений, на которые не реагировала белорусская сторона.
Александр Ткачёв: «Прежде всего, нас беспокоят остатки синтетических антибиотиков в проверенной продукции. Сейчас много спекуляций на эту тему».
Он подчеркнул, что предлагается ограничить ввоз не всей белорусской молочной продукции, а только отдельных видов.
Александр Ткачёв: «В первую очередь это касается концентрированного, сухого молока и сливок, которые поставлялись в Россию как сырье для изготовления молочной продукции».
Министр напомнил, что запрет не распространится на готовую молочную продукцию из Белоруссии: кефира, йогурта, сыров, сливочного масла, сметаны.
Запрет на ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции должен был вступить в силу 26 февраля. Но по итогам переговоров с белорусской делегацией во главе с вице-премьером страны Михаилом Русым Россельхознадзор отложил введение ограничений до 6 марта.
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