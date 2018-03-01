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2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Липецкие полицейские насмерть сбили коллегу во время погони за лихачом

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    Липецкие полицейские насмерть сбили коллегу во время погони за лихачом

    Липецкие полицейские насмерть сбили коллегу во время погони за лихачом

    Патрульная машина ГИБДД во время погони за лихачом сбила 35-летнего полицейского, который от полученных травм скончался на месте.

    Инцидент произошел в ночь на 1 марта на 15-м километре трассы Липецк — Грязи. Экипаж ДПС, преследуя нетрезвого 18-летнего водителя Hyundai Accent, наехал на своего коллегу.

    СК РФ по Липецкой области: «Столкновение произошло в момент, когда старший лейтенант полиции вышел из патрульного автомобиля, припаркованного на обочине, и попытался с помощью жезла и свистка остановить автомобиль нарушителя. От полученных травм полицейский скончался».

    Следователи возбудили уголовное дело, сообщает сайт ведомства.

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