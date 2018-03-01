Львятам из Ленинградского зоопарка дали африканские имена

Сегодня в Петербурге стали известны клички родившихся в декабре львят.
Спокойного и доброжелательного мальчика назвали Нео, его озорного брата — Рудо. А маленькая львица скоро начнет откликаться на Лулу, что на языке суахили означает жемчужина.
По традиции имена для детенышей пары Адама и Таси придумывали посетители зверинца. В ящике для идей оказалось более 600 записок. Самым популярным ожидаемо стал вариант Симба. Кроме того, некоторые горожане предлагали назвать львят в честь известных брендов Петербурга: Аврора, Мойка и Зенит.
По традиции имена для детенышей пары Адама и Таси придумывали посетители зверинца. В ящике для идей оказалось более 600 записок. Самым популярным ожидаемо стал вариант Симба. Кроме того, некоторые горожане предлагали назвать львят в честь известных брендов Петербурга: Аврора, Мойка и Зенит.
Комментарии