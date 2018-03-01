По ту сторону смерти <sup><small>16+</small></sup>
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По ту сторону смерти 16+
2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Львятам из Ленинградского зоопарка дали африканские имена. Санкт-Петербург, животные, зоопарки, львы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛьвятам из Ленинградского зоопарка дали африканские имена

    Львятам из Ленинградского зоопарка дали африканские имена

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    Львятам из Ленинградского зоопарка дали африканские имена

    Львятам из Ленинградского зоопарка дали африканские имена

    Львятам из Ленинградского зоопарка дали африканские имена

      Сегодня в Петербурге стали известны клички родившихся в декабре львят.

      Спокойного и доброжелательного мальчика назвали Нео, его озорного брата — Рудо. А маленькая львица скоро начнет откликаться на Лулу, что на языке суахили означает жемчужина.

      По традиции имена для детенышей пары Адама и Таси придумывали посетители зверинца. В ящике для идей оказалось более 600 записок. Самым популярным ожидаемо стал вариант Симба. Кроме того, некоторые горожане предлагали назвать львят в честь известных брендов Петербурга: Аврора, Мойка и Зенит.

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