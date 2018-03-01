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2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В честь 200-летия Исаакиевского собора пройдет уникальная выставка. Санкт-Петербург, архитектура, история, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ честь 200-летия Исаакиевского собора пройдет уникальная выставка

    В честь 200-летия Исаакиевского собора пройдет уникальная выставка

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    В честь 200-летия Исаакиевского собора пройдет уникальная выставка

    В честь <nobr>200-летия</nobr> Исаакиевского собора пройдет уникальная выставка

      В Петербурге рассказали, как отметят 200-летие Исаакиевского собора. Не обошли музейщики и тему передачи Исаакия РПЦ.

      Инсинуации на тему полной передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви надо прекратить. Сегодня директор государственного музея-памятника, отвечающего за сохранность храма, объявил: никаких значительных решений о передаче в последнее время не принималось.

      Зато Юрий Мудров с сожалением отметил: такие недостоверные сообщения отвлекают внимание от действительно важного события — празднования 200-летия начала строительства Исаакиевского собора по проекту Монферрана. Четвертая архитектурная реинкарнация и подарила ему тот величественный вид, которым Петербург и Россия гордятся и сегодня.

      Ключевым в программе празднования станет выставка предметов, связанных с проектированием и строительством. Она откроется в Мраморном зале Этнографического музея. В самом Исаакиевском попросту не хватило бы места для надлежащего размещения всех экспонатов.

      Среди них и элементы убранства, которые любой посетитель и так мог увидеть, но на высоте — под куполом. А вот посмотреть их вблизи — это уникальная возможность.

      Помимо выставки в рамках празднования 200-летия начала строительства Исаакиевского собора пройдет научная конференция. Историю, технические особенности возведения одного из самых величественных храмов мира и его реставрацию специалисты будут обсуждать в течение двух дней.

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