«Историческая речь»: в Союзе журналистов Москвы оценили выступление Путина

Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию. Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

Послание Федеральному собранию в конце президентского срока должно быть особенно ярким, значимым и запоминающимся. И Путину, по общему мнению, это блестяще удалось. Можно смело утверждать, что для подавляющего большинства участников содержание президентского выступления стало неожиданностью по обилию планов и задач.Десять лет назад, завершая свой второй президентский срок, Путин тоже заглядывал далеко в будущее, вплоть до 2020 года, но его идеи и предложения, призванные сделать Россию самой привлекательной страной для жизни, не содержали такого множества совершенно конкретных цифр и деталей.На этот раз, идет ли речь об охране материнства и детства, возведении жилья, ставки ипотечных кредитов, строительстве дорог и многого другого, точно названы объем расходов и сроки исполнения. Фраза президента «отступать некуда, больше переносов не будет», сказанная про экологию, применима ко всему сказанному. Речь идет о настоящем прорыве, решающем для страны, иначе — отставание от других стран, и это навсегда., председатель Союза журналистов Москвы: «Я думаю, что это историческая речь, она войдет, реально войдет в историю мировой политики. И она будет очень долгие, долгие годы цитироваться. И, я думаю, что сегодняшняя речь — это абсолютно точный анализ того, что сегодня делается в России и как Россия собирается жить ближайшие десятилетия»., председатель Федерации независимых профсоюзов России: «Главное в речи Путина, в моей области, — это то, что будут высокотехнологические достойные рабочие места с хорошей заработной платой».Путин поручил обеспечить темпы роста производительности труда в России не ниже 5% в год. По мнению Шмакова, это вполне реально.: «Это реально. Но самое главное то, что производительность труда заложена в технологии. Надо покупать новые станки, машины, технологические циклы, после этого и будет высокая производительность труда»., министр экономического развития РФ: «Производительность труда — это программа, запущенная полгода назад, сейчас мы будем просто ее выводить на новый уровень. То есть все эти задачи, они уже в той или иной степени последние полгода реализовываются. Сейчас мы будем просто их выводить на новый уровень для достижения конкретный целей».Подробности — в репортаже