Шокированы, но настроены на борьбу: Крушельницкий и Брызгалова пообщались с журналистами в Петербурге

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова дали первую
пресс-конференцию после возвращения домой из Пхёнчхана.
Эта пара российских кёрлингистов на протяжении всех соревнований была в центре внимания международной прессы. Триумф с завоеванием бронзовой медали был омрачен мельдониевым скандалом. Награду пришлось вернуть. Сейчас супружеская пара в ожидании решения Международного арбитражного спортивного суда в Лозанне, который определит срок дисквалификации Александра Крушельницкого.
Как отмечает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, во время пресс-конференции радости на лицах пары лучших петербургских кёрлингистов не было. Пока идет расследование скандала с допингом, они сами себе не принадлежат, каждое слово вынуждены обдумывать. Глава петербургской федерации кёрлинга сразу предостерег журналистов: на вопросы о мельдонии отвечать не имеют права.
На вопрос, почему медали отдали сразу без боя, глава федерации объяснил коллегиальным решением. На Олимпиаде шли постоянные консультации с юристами. Версию, что бронзу петербургской пары принесли в жертву попытке вернуть флаг и гимн России на церемонию закрытия Олимпиады, Игорь Минин отрицать не стал.
Со слов главы федерации кёрлинга Петербурга, в последние два года, даже когда болел локоть, спортсмен не использовали никаких мазей, так было рекомендовано. Известие о том, что в его организме нашли допинг, Александр Крушельницкий иначе как шоком не называет.
Александр Крушельницкий, участник XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане: «Сначала я думал, что это шутка. Никаких запрещенных веществ у меня по своей воле никак оказаться не могло. Мы показывали хороший уровень как в стране, так и в мире. Были достойны этой медали, а у нас ее просто отняли. Поэтому мы хотим и будем выступать, если нам предоставят эту возможность».
Пока длится расследование дела о допинге Александра, Анастасия отказалась сыграть на чемпионате мира в апреля в дабл-миксте с другим партнером. И не только потому, что в кёрлинге важна сыгранность.
Анастасия Брызгалова, участница XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане: «У нас сейчас очень много других дел, голова забита совершенно другим. Было бы тяжело сыграть на чемпионате мира. А потом таких партнеров, как мой, больше нет в российском кёрлинге».
Спортсмены объявили: они сделают всё, чтобы вернуться на следующую Олимпиаду. Продолжат искать правду и надеяться, что дисквалификации не будет. А Анастасия Брызгалова уже через неделю отправиться на сборы. В составе женской команды по кёрлингу она начнет подготовку к чемпионату России.
Как отмечает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, во время пресс-конференции радости на лицах пары лучших петербургских кёрлингистов не было. Пока идет расследование скандала с допингом, они сами себе не принадлежат, каждое слово вынуждены обдумывать. Глава петербургской федерации кёрлинга сразу предостерег журналистов: на вопросы о мельдонии отвечать не имеют права.
На вопрос, почему медали отдали сразу без боя, глава федерации объяснил коллегиальным решением. На Олимпиаде шли постоянные консультации с юристами. Версию, что бронзу петербургской пары принесли в жертву попытке вернуть флаг и гимн России на церемонию закрытия Олимпиады, Игорь Минин отрицать не стал.
Со слов главы федерации кёрлинга Петербурга, в последние два года, даже когда болел локоть, спортсмен не использовали никаких мазей, так было рекомендовано. Известие о том, что в его организме нашли допинг, Александр Крушельницкий иначе как шоком не называет.
Александр Крушельницкий, участник XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане: «Сначала я думал, что это шутка. Никаких запрещенных веществ у меня по своей воле никак оказаться не могло. Мы показывали хороший уровень как в стране, так и в мире. Были достойны этой медали, а у нас ее просто отняли. Поэтому мы хотим и будем выступать, если нам предоставят эту возможность».
Пока длится расследование дела о допинге Александра, Анастасия отказалась сыграть на чемпионате мира в апреля в дабл-миксте с другим партнером. И не только потому, что в кёрлинге важна сыгранность.
Анастасия Брызгалова, участница XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане: «У нас сейчас очень много других дел, голова забита совершенно другим. Было бы тяжело сыграть на чемпионате мира. А потом таких партнеров, как мой, больше нет в российском кёрлинге».
Спортсмены объявили: они сделают всё, чтобы вернуться на следующую Олимпиаду. Продолжат искать правду и надеяться, что дисквалификации не будет. А Анастасия Брызгалова уже через неделю отправиться на сборы. В составе женской команды по кёрлингу она начнет подготовку к чемпионату России.
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