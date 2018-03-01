В Саудовской Аравии начнут проводить шоу рестлеров

Глава Генерального управления по спорту Саудовской Аравии Турки Аль Шейх подписал соглашение с крупнейшей федерацией рестлинга WWE о проведении шоу исключительно на территории королевства в течение 10 лет.
Как говорится в сообщении управления, согласно договоренности, WWE впервые в своей истории начнет устраивать свои основные спортивные шоу в Саудовской Аравии. При этом они будут отличаться по виду, способам проведения и подготовке от прежних. Рестлинг представляет собой шоу с постановочными боями на ринге.
Напомним, что в Саудовской Аравии уже несколько месяцев идут социальные реформы. Так, в декабре прошлого года было принято решение открыть кинотеатры после 30-летнего запрета. В октябре женщинам было разрешено водить автомобиль и посещать общественные места. В стране теперь можно устраивать концерты и другие развлекательные мероприятия.
Считается, что эти реформы должны способствовать движению средств внутри страны и создать новые рабочие места в условиях снижения цен на нефть.
Напомним, что в Саудовской Аравии уже несколько месяцев идут социальные реформы. Так, в декабре прошлого года было принято решение открыть кинотеатры после 30-летнего запрета. В октябре женщинам было разрешено водить автомобиль и посещать общественные места. В стране теперь можно устраивать концерты и другие развлекательные мероприятия.
Считается, что эти реформы должны способствовать движению средств внутри страны и создать новые рабочие места в условиях снижения цен на нефть.
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