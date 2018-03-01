В Петербурге начался процесс над «ночным губернатором» и его подельником

В Куйбышевский районный суд доставили предполагаемого сообщника и самого Владимира
Барсукова-Кумарина, которые проходят по эпизоду о создании преступного сообщества и захвату коммерческих фирм.
Куйбышевский районный суд начал слушания по очередному делу Владимира Барсукова и его предполагаемого сообщника Вячеслава Дрокова. Заседание прошло в закрытом от видеокамер режиме, однако журналистам разрешили присутствовать в зале.
Они увидели, что судебные приставы доставили Дрокова. У подсудимого было хорошее настроение. Оно не изменилось и после того, как в течение часа прокурор зачитывал обвинительное заключение.
Из документа следует, что Владимир Барсуков являлся организатором преступного сообщества, целью которого был захват коммерческих объектов. Подсудимые свою вину не признали. Доказывать ее при помощи свидетелей сторона обвинения планирует уже на следующем заседании.
Они увидели, что судебные приставы доставили Дрокова. У подсудимого было хорошее настроение. Оно не изменилось и после того, как в течение часа прокурор зачитывал обвинительное заключение.
Из документа следует, что Владимир Барсуков являлся организатором преступного сообщества, целью которого был захват коммерческих объектов. Подсудимые свою вину не признали. Доказывать ее при помощи свидетелей сторона обвинения планирует уже на следующем заседании.
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