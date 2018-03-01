Ранения головы, спины и ног: жертвы питерского стрелка рассказали о бойне под Володарским мостом

Раненные дробью петербуржцы находятся в состоянии средней тяжести. Сам зачинщик стрельбы на Октябрьской набережной в реанимации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Кроме того, ведомство подтверждает алкогольное опьянение подозреваемого Дмитрия Лосева.
Тем временем двое пострадавших — водитель и пассажир Volvo, в которых въехал володарский стрелок, — находятся с ранениями в больнице. Это Виктор Корнеев и Алексей Агафонов. У одного врачи извлекают мелкую дробь из ноги, у другого — из спины и головы.
Виктор Корнеев, пострадавший: «Врачи насчитали у меня в теле 50 дробей. В том числе 12 в голове. Чувствую себя средне. Как можно себя чувствовать после огнестрельного ранения?»
Угомонить стрелка умеющего обращаться с оружием удалось сотруднику местного уголовного розыска Дмитрию Воропаеву. Он первым приехал по вызову. Сделал предупредительный выстрел в воздух, а увидев направленный уже на него дробовик, в итоге ранил неадекватного водителя. Сотрудника теперь наградят.
Главный зачинщик стрельбы сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Выглядит всё это, конечно дико: стрельба по людям и автомобилю посреди оживленной улицы бывшим военным. А ведь отправной точкой стал помятый номерной знак и едва поврежденный бампер.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.
Тем временем двое пострадавших — водитель и пассажир Volvo, в которых въехал володарский стрелок, — находятся с ранениями в больнице. Это Виктор Корнеев и Алексей Агафонов. У одного врачи извлекают мелкую дробь из ноги, у другого — из спины и головы.
Виктор Корнеев, пострадавший: «Врачи насчитали у меня в теле 50 дробей. В том числе 12 в голове. Чувствую себя средне. Как можно себя чувствовать после огнестрельного ранения?»
Угомонить стрелка умеющего обращаться с оружием удалось сотруднику местного уголовного розыска Дмитрию Воропаеву. Он первым приехал по вызову. Сделал предупредительный выстрел в воздух, а увидев направленный уже на него дробовик, в итоге ранил неадекватного водителя. Сотрудника теперь наградят.
Главный зачинщик стрельбы сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Выглядит всё это, конечно дико: стрельба по людям и автомобилю посреди оживленной улицы бывшим военным. А ведь отправной точкой стал помятый номерной знак и едва поврежденный бампер.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Николая Булкина.
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