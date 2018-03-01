Калининградец выстрелил в диджея за отказ поставить песню

После нападения на диджея в калининградском ресторане возбуждено уголовное дело.
В полицию обратился пострадавший 37-летний диджей, который работает в ресторане на площади Победы в Калининграде. Он рассказал, что пожилой посетитель выстрелил ему в живот из неизвестного устройства. Об этом инциденте сообщили в УМВД по Калининградской области.
По словам диджея, причиной нападения стал его отказ поставить песню, которая не подходила к формату заведения. Разозленный посетитель начал высказывать оскорбления в его адрес, а позднее в фойе ресторана выстрелили в него и скрылся.
Полицейские изучили записи с камер в ресторане, после этого им удалось установить виновного — 59-летнего калининградца. Выяснилось, что он стрелял из устройства для запуска сигнальных ракет охотника.
Уголовное дело в отношении буйного посетителя возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит арест до четырех месяцев.
По словам диджея, причиной нападения стал его отказ поставить песню, которая не подходила к формату заведения. Разозленный посетитель начал высказывать оскорбления в его адрес, а позднее в фойе ресторана выстрелили в него и скрылся.
Полицейские изучили записи с камер в ресторане, после этого им удалось установить виновного — 59-летнего калининградца. Выяснилось, что он стрелял из устройства для запуска сигнальных ракет охотника.
Уголовное дело в отношении буйного посетителя возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит арест до четырех месяцев.
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