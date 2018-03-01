Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
2 марта, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Калининградец выстрелил в диджея за отказ поставить песню

    комментировать

    Калининградец выстрелил в диджея за отказ поставить песню

    Калининградец выстрелил в диджея за отказ поставить песню

    После нападения на диджея в калининградском ресторане возбуждено уголовное дело.

    В полицию обратился пострадавший 37-летний диджей, который работает в ресторане на площади Победы в Калининграде. Он рассказал, что пожилой посетитель выстрелил ему в живот из неизвестного устройства. Об этом инциденте сообщили в УМВД по Калининградской области.

    По словам диджея, причиной нападения стал его отказ поставить песню, которая не подходила к формату заведения. Разозленный посетитель начал высказывать оскорбления в его адрес, а позднее в фойе ресторана выстрелили в него и скрылся.

    Полицейские изучили записи с камер в ресторане, после этого им удалось установить виновного — 59-летнего калининградца. Выяснилось, что он стрелял из устройства для запуска сигнальных ракет охотника.

    Уголовное дело в отношении буйного посетителя возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит арест до четырех месяцев.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru